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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики вернули свет для 153 тыс. семей в Киеве, Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

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В Киевской области удалось частично восстановить электроснабжение для 52 тысяч семей
В Киевской области удалось частично восстановить электроснабжение для 52 тысяч семей
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 153 тыс. семей в Киеве, Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Для оперативного восстановления света жителям столицы ДТЭК Киевские электросети задействовали 7 аварийно-восстановительных бригад. В общей сложности за день свет вернули 82 тыс. семей Киева", – сообщили в компании.

В Киевской области удалось частично восстановить электроснабжение для 52 тыс. семей, отметили в пресс-службе.

"Свет вернули в 143 населенных пунктах в пяти районах: Киево-Святошинском, Вышгородском, Бориспольском, Броварском, Макаровском, обесточенных из-за боевых действий", – отметили в ДТЭК.

В Донецкой области энергетикам удалось возобновить электроснабжение в девяти населенных пунктах в Авдеевском, Константиновском, Марьинском районах. За прошедшие сутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 19 тыс. семей в Донецкой области, сказано в сообщении.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: энергетика, Борисполь, ДТЭК, электроснабжение, Бровары, ремонт, Вышгород, война России против Украины, Макаров
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