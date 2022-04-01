Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева. Список

"Подразделениями Вооруженных сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое (видимо, речь идет о старом названии. – "ГОРДОН"), Глебовка, Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная", – говорится в сообщении.
Также Генштаб ВСУ уведомил о взятии под контроль после ухода противника населенных пунктов Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.
Первая группа освобожденных населенных пунктов находится с западной стороны Киева, вторая – с восточной.
"Для обеспечения отхода своих подразделений противник производит минирование местности и объектов инфраструктуры, применяет артиллерию", – объяснили украинские военные.
Они прогнозируют, что после перегруппировки российские оккупанты могут сосредоточиться на наступательной операции в восточной операционной зоне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
31 марта британская разведка заявила, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал 31 марта, что, по информации разведки НАТО, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.