Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева. Список

"Подразделениями Вооруженных сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое (видимо, речь идет о старом названии. – "ГОРДОН"), Глебовка, Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная", – говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ уведомил о взятии под контроль после ухода противника населенных пунктов Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

Первая группа освобожденных населенных пунктов находится с западной стороны Киева, вторая – с восточной.

"Для обеспечения отхода своих подразделений противник производит минирование местности и объектов инфраструктуры, применяет артиллерию", – объяснили украинские военные.

Они прогнозируют, что после перегруппировки российские оккупанты могут сосредоточиться на наступательной операции в восточной операционной зоне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

31 марта британская разведка заявила, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал 31 марта, что, по информации разведки НАТО, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.