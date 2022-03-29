В минобороны РФ объявили о решении "кардинально" сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

По информации Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины с 24 февраля потеряла около 17,2 тыс. человек личного состава Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом оговоренных во время сегодняшней встречи принципов министерство обороны Российской Федерации с целью повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеупомянутого договора приняло решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях", – сказал он.

На переговорах украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. Документ должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, считают в Киеве.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который также входит в состав делегации, сказал, что перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.

Война России против Украины. Главное (обновляется)