В минобороны РФ объявили о решении "кардинально" сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом оговоренных во время сегодняшней встречи принципов министерство обороны Российской Федерации с целью повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеупомянутого договора приняло решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях", – сказал он.
На переговорах украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. Документ должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, считают в Киеве.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который также входит в состав делегации, сказал, что перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 17,2 тыс. человек личного состава.
28 марта в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что украинские военные продолжают оборонные операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, успешно сдерживая противника, а на отдельных направлениях украинские военные проводят успешные контратаки. За последние дни от оккупантов освободили несколько населенных пунктов, в том числе Ирпень Киевской области.
Министр обороны России Сергей Шойгу, который более двух недель не появлялся на публике, 29 марта заявил, что оккупационные войска в Украине теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса".