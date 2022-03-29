Российские оккупанты продолжают бомбить украинские города, их цель – хранилища горючего – Генштаб ВСУ

Об этом утром 29 марта в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что цель таких действий – "усложнение логистического обеспечения и создание условий гуманитарного кризиса".
В то же время, "нарушая международное гуманитарное право, в оккупированных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты терроризируют местных жителей".
"Обстреливают жилые дома. Грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством", – говорится в сообщении.
ВСУ продолжают оборонные операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, успешно сдерживая противника, а на отдельных направлениях украинские военные проводят успешные контратаки, сообщили в Генштабе.
"Группировкой Объединенных сил на донецком и луганском направлениях за сутки отбиты семь вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и три единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе", – подчеркивается в сообщении.
Кроме того, за сутки 28 марта Воздушные силы ВСУ поразили 17 воздушных целей – восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА разных типов и две крылатые ракеты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта Генштаб сообщал, что свои главные силы российские оккупанты сосредоточили на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступления. В частности, по данным ВСУ, захватчики проводят перегруппировку, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты ослаблены и дезориентированы, значительная часть отрезана от основных сил.