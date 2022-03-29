Российские оккупанты продолжают бомбить украинские города, их цель – хранилища горючего – Генштаб ВСУ

Проводя ракетные удары, российские оккупанты концентрируются на хранилищах горючего в Украине, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом утром 29 марта в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что цель таких действий – "усложнение логистического обеспечения и создание условий гуманитарного кризиса".

В то же время, "нарушая международное гуманитарное право, в оккупированных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты терроризируют местных жителей".

"Обстреливают жилые дома. Грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством", – говорится в сообщении.

ВСУ продолжают оборонные операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, успешно сдерживая противника, а на отдельных направлениях украинские военные проводят успешные контратаки, сообщили в Генштабе.

"Группировкой Объединенных сил на донецком и луганском направлениях за сутки отбиты семь вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и три единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, за сутки 28 марта Воздушные силы ВСУ поразили 17 воздушных целей – восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА разных типов и две крылатые ракеты.

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