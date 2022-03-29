Украинские военные за день уничтожили 17 воздушных целей оккупантов, из них восемь самолетов

Среди сбитых целей – восемь самолетов и три вертолета Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За день Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатые ракеты российских оккупантов.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях", – добавили в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)