Украинские военные за день уничтожили 17 воздушных целей оккупантов, из них восемь самолетов

За день Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатые ракеты российских оккупантов.
"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях", – добавили в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 28 марта, российские оккупанты потеряли 17 тыс. человек, 586 танков и более 120 самолетов с начала полномасштабного вторжения в Украину.