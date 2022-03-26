Украинские военные уничтожили бомбардировщик и беспилотник оккупантов

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели. Так, на слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, а днем "попрощался с жизнью" БПЛА", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 марта украинские военные, в частности, сбили 117 российских самолетов, 127 вертолетов и 56 беспилотников оперативно-тактического уровня, а также уничтожили около 16,4 тыс. оккупантов.