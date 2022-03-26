Украинские военные уничтожили бомбардировщик и беспилотник оккупантов

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели. Так, на слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, а днем "попрощался с жизнью" БПЛА", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)