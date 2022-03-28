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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в любом случае победит Россию, но с помощью Запада сможет сделать это быстрее – Буданов

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Помощь Запада поможет спасти множество мирных украинцев, объяснил Буданов
Помощь Запада поможет спасти множество мирных украинцев, объяснил Буданов
Фото: gur.gov.ua

Для скорейшей победы над российскими войсками Украине необходимо вооружение с Запада. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил журналу Coffee or Die Magazine в интервью, которое было опубликовано 27 марта.

По его словам, украинцы победят оккупантов "в любом случае", освободив всю страну, но помощь Запада поможет спасти множество мирных украинцев.

Буданов объяснил, что Украине необходимо "серьезное вооружение, а не стрелковое": боевые самолеты пятого поколения, системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерия калибра 155 мм и больше.

Истребители четвертого поколения Су-27 и МиГ-29, которые эксплуатируются российской и украинской армиями, глава ГУР назвал "сильно устаревшими", а потому ненужными Вооруженным силам. Он считает, что получив американские F-22 и F-35, украинцы смогут одолеть российские ВВС с их МиГ-35 и Су-30 не численностью боевой техники, а ее качеством.

На вопрос, смогут ли украинские летчики управлять более сложной авиатехникой, Буданов ответил утвердительно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Так, 23 марта Совет Евросоюза принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

Теги: Россия, война, военные, вооружение, разведка, нападение, помощь, артиллерия, вторжение, истребители, самолеты, война России против Украины, войска, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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