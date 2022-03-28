Украина в любом случае победит Россию, но с помощью Запада сможет сделать это быстрее – Буданов

По его словам, украинцы победят оккупантов "в любом случае", освободив всю страну, но помощь Запада поможет спасти множество мирных украинцев.
Буданов объяснил, что Украине необходимо "серьезное вооружение, а не стрелковое": боевые самолеты пятого поколения, системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерия калибра 155 мм и больше.
Истребители четвертого поколения Су-27 и МиГ-29, которые эксплуатируются российской и украинской армиями, глава ГУР назвал "сильно устаревшими", а потому ненужными Вооруженным силам. Он считает, что получив американские F-22 и F-35, украинцы смогут одолеть российские ВВС с их МиГ-35 и Су-30 не численностью боевой техники, а ее качеством.
На вопрос, смогут ли украинские летчики управлять более сложной авиатехникой, Буданов ответил утвердительно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Так, 23 марта Совет Евросоюза принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.
24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.