Российский корабль в Бердянске украинцы уничтожили с помощью агентуры в России – Буданов

Удар по российским кораблям был нанесен 24 марта Фото: ЕРА

Он объяснил, что по стоявшему в доке российскому десантному кораблю класса Alligator был нанесен удар "в нужный момент" – ракета прилетела именно тогда, когда к кораблю приблизились бензовозы и техника с боеприпасами.

В каком ведомстве РФ работали агенты на украинскую разведку, Буданов не уточнил.

По его словам, Украина проникла "во многие слои российского военного, политического и финансового секторов", информация из которых используется в украинских интересах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)