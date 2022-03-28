Российский корабль в Бердянске украинцы уничтожили с помощью агентуры в России – Буданов

Он объяснил, что по стоявшему в доке российскому десантному кораблю класса Alligator был нанесен удар "в нужный момент" – ракета прилетела именно тогда, когда к кораблю приблизились бензовозы и техника с боеприпасами.
В каком ведомстве РФ работали агенты на украинскую разведку, Буданов не уточнил.
По его словам, Украина проникла "во многие слои российского военного, политического и финансового секторов", информация из которых используется в украинских интересах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бердянск Запорожской области был оккупирован россиянами 27 февраля.
Утром 24 марта пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщил, что ВМС уничтожили в порту Бердянска большой десантный корабль оккупантов. СМИ опубликовали видео произошедшего в порту.
Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что уничтожен корабль под названием "Саратов", еще два БДК – "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" – получили повреждения.