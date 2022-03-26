ВМС Украины сообщают о манипуляциях РФ: российский корабль обстрелял село под Одессой, а потом объявил о "гарантиях безопасности" в Черном море

Россия атаковала гражданские суда в Черном море после начала вторжения в Украину Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"С первых дней вторжения Россия объявила зоной боевых действий северо-западную часть Черного моря и в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права начала обстрелы иностранных гражданских судов. В результате ракетных ударов они потопили сухогруз под флагом Панамы Helt, был поражен танкер под флагом Молдовы Millennial Spirit, а в северной части Черного моря на якорной стоянке попали под обстрелы и получили значительные повреждения два балкера Namura Queen и Lord Nelson, флаг Панамы", – рассказали в пресс-центре ВМС.

На фоне этих действий Россия объявила "создание с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов".

Сообщил об этом "гуманитарном коридоре" российский генерал, начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, пишет РБК. Спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук рассказывал, что Мизинцев руководит осадой Мариуполя Донецкой области.

"Это тот генерал, который дает приказы о ковровых бомбардировках Мариуполя и других городов Украины, по его приказам обстреливают автомобили мирных граждан, которые пытаются гуманитарными коридорами вырваться из окруженного города. А сейчас он заявляет о подобном коридоре для гражданских судов, причем ни один из российских адмиралов его слова не подтвердил!" – возмутились в ВМС ВСУ.

В пресс-центре рассказали, что вчера утром, в период с 7.15 до 7.30, российский военный корабль обстреливал село Санжейка под Одессой.

"А через три часа тот же корабль объявляет о "гарантиях безопасности" для прохода судов, – добавили в ВМС. – Попытки подать себя с гуманной стороны являются только манипуляцией. Если Россия действительно намерена обеспечить гуманитарные миссии, то в первую очередь нужно перестать уничтожать согласованные гуманитарные коридоры, прекратить боевые действия и отвести свои войска из Украины и корабли из украинской исключительно морской экономической зоны!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)