ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВМС Украины сообщают о манипуляциях РФ: российский корабль обстрелял село под Одессой, а потом объявил о "гарантиях безопасности" в Черном море

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия атаковала гражданские суда в Черном море после начала вторжения в Украину
Россия атаковала гражданские суда в Черном море после начала вторжения в Украину
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия в Черном море атаковала четыре гражданских суда, одно из которых было затоплено, а также захватила в плен судно морской поисково-спасательной службы "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию. Об этом пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщила в Facebook 25 марта.

"С первых дней вторжения Россия объявила зоной боевых действий северо-западную часть Черного моря и в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права начала обстрелы иностранных гражданских судов. В результате ракетных ударов они потопили сухогруз под флагом Панамы Helt, был поражен танкер под флагом Молдовы Millennial Spirit, а в северной части Черного моря на якорной стоянке попали под обстрелы и получили значительные повреждения два балкера Namura Queen и Lord Nelson, флаг Панамы", – рассказали в пресс-центре ВМС. 

На фоне этих действий Россия объявила "создание с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов". 

Сообщил об этом "гуманитарном коридоре" российский генерал, начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, пишет РБК. Спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук рассказывал, что Мизинцев руководит осадой Мариуполя Донецкой области. 

"Это тот генерал, который дает приказы о ковровых бомбардировках Мариуполя и других городов Украины, по его приказам обстреливают автомобили мирных граждан, которые пытаются гуманитарными коридорами вырваться из окруженного города. А сейчас он заявляет о подобном коридоре для гражданских судов, причем ни один из российских адмиралов его слова не подтвердил!" – возмутились в ВМС ВСУ. 

В пресс-центре рассказали, что вчера утром, в период с 7.15 до 7.30, российский военный корабль обстреливал село Санжейка под Одессой. 

"А через три часа тот же корабль объявляет о "гарантиях безопасности" для прохода судов, – добавили в ВМС. – Попытки подать себя с гуманной стороны являются только манипуляцией. Если Россия действительно намерена обеспечить гуманитарные миссии, то в первую очередь нужно перестать уничтожать согласованные гуманитарные коридоры, прекратить боевые действия и отвести свои войска из Украины и корабли из украинской исключительно морской экономической зоны!"

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/341782394656016

Контекст:

Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину, сообщал 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черное море, корабль, Одесская область, война России против Украины, судно, российский корабль, Сергей Братчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий (39194)
2
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию (31955)
3
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (21908)
4
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (14840)
5
"Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой (13485)
6
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину (12530)
7
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах (11600)
8
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами (9003)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS