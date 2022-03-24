Литовский магазин отказался печатать футболку с Z. Заказчику отправили другую, с надписью про русский корабль

Магазин получил заказ по нанесению буквы на футболку.
"Это противоречит нашим ценностям, потому что мы поддерживаем Украину и такие футболки производить не будем! Сегодня заказчику отправят совсем другую. Желаем ему удачного заплыва!" – отметили в посте.
На фото, опубликованном в соцсети, видно, что на черную футболку нанесена надпись: "Русский военный корабль, иди на х...й!"
Литовцы добавили, что имя и фамилию клиента передали соответствующим органам своей страны.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что оккупанты перед атакой подошли к острову Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.
Потом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пограничники погибли. Он опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками.
"Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля.
"Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.
28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.