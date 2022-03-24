Литовский магазин отказался печатать футболку с Z. Заказчику отправили другую, с надписью про русский корабль

Магазин получил заказ по нанесению буквы на футболку.

"Это противоречит нашим ценностям, потому что мы поддерживаем Украину и такие футболки производить не будем! Сегодня заказчику отправят совсем другую. Желаем ему удачного заплыва!" – отметили в посте.

На фото, опубликованном в соцсети, видно, что на черную футболку нанесена надпись: "Русский военный корабль, иди на х...й!"

Литовцы добавили, что имя и фамилию клиента передали соответствующим органам своей страны.