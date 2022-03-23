"Louis Vuitton теперь поддерживает фашиZm? Дальше – ожерелье со свастикой?" Французский дом моды создал украшения с буквой Z

Этот символ, уверяют в модном доме, образован из первых букв его названия.
"Коллекция Fine Jewelry наэлектризована культовыми инициалами модного дома, пульсирующими энергией. Откройте для себя новую кампанию с участием [американской актрисы] Алисии Викандер", – говорится в описании.
"Вы действительно превзошли сами себя. LV теперь поддерживает фашиZm? Что дальше? Ожерелье со свастикой?" – отреагировали в сети.
"Когда уволите ответственных за это маркетологов и пиарщиков, можете пожертвовать их зарплаты Украине", – написали пользователи сети.
"Вы, ребята, в своем уме?" – поинтересовались фолловеры.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 марта фронтмен украинской группы "Без обмежень" Сергей Танчинец заявил, что коллектив отказался от латинской буквы Z в названии своей группы. Такое же решение приняло руководство украинской продюсерской компании Mozgi Group.