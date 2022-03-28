Марченко: График выплат внешнего долга в этом году у Украины несложный, есть все возможности даже в военное время обслуживать его погашение

"Мы хотим быть ответственными по отношению к ним и не рассматриваем их реструктуризацию. Я объясню почему. Потому что график выплат нашего внешнего долга – он несложный в этом году, и мы имеем все возможности даже в военное время обслуживать его погашение. Например, могу сказать, что выплаты по нему в марте составили $15–16 млн. На апрель планируется $84 млн. Эти суммы являются посильными для нас", – отметил министр.

Он подчеркнул, что Украина и дальше нуждается в привлечении средств, поэтому для Киева чрезвычайно важно своевременное обслуживание имеющихся долгов.

"И этим мы демонстрируем, что являемся надежными партнерами при любых условиях", – резюмировал Марченко.