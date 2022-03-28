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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России для войны с Украиной проводят скрытую мобилизацию среди осужденных в Чечне – украинская разведка

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По данным ГУР, к отправке в Украину готовят 100 заключенных
По данным ГУР, к отправке в Украину готовят 100 заключенных
Фото: pixabay.com

В России для пополнения войск, уничтоженных в ходе вторжения в Украину, скрыто мобилизируют рецидивистов. Об этом 28 марта проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Новых солдат взамен убитых в Украине Россия мобилизирует в рамках программы "БАРС" (боевой армейский резерв страны), отметили в ведомстве.

"С помощью программы "БАРС" скрывают привлечение к боевым действиям российских заключенных. В частности, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков)", – говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, осужденным, которых лишили свободы "по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются".

"Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким "мобилизованным" не разрешают видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине", – рассказали в Минобороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение РФ в Украину, оккупанты потеряли около 17 тыс. человек личного состава.

Ранее ГУР сообщало, что в рамках скрытой мобилизации российские военные пытаются привлечь к боевым действиям в Украине должников и алиментщиков.

По информации украинской разведки, РФ не платит компенсации за погибших "мобилизованных" из террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и сжигает тела уничтоженных российских добровольцев.

Теги: Россия, Чечня, амнистия, война, Чеченская Республика, военные, заключенные, мобилизация, разведка, вторжение, война России против Украины, преступник, войска, российские военные, колония
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