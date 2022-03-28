В России для войны с Украиной проводят скрытую мобилизацию среди осужденных в Чечне – украинская разведка

Новых солдат взамен убитых в Украине Россия мобилизирует в рамках программы "БАРС" (боевой армейский резерв страны), отметили в ведомстве.
"С помощью программы "БАРС" скрывают привлечение к боевым действиям российских заключенных. В частности, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков)", – говорится в сообщении ГУР.
По данным украинской разведки, осужденным, которых лишили свободы "по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются".
"Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким "мобилизованным" не разрешают видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине", – рассказали в Минобороны Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение РФ в Украину, оккупанты потеряли около 17 тыс. человек личного состава.
Ранее ГУР сообщало, что в рамках скрытой мобилизации российские военные пытаются привлечь к боевым действиям в Украине должников и алиментщиков.
По информации украинской разведки, РФ не платит компенсации за погибших "мобилизованных" из террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и сжигает тела уничтоженных российских добровольцев.