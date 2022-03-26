Расконсервированная российская военная техника оказалась разворованной, из 10 танков в рабочем состоянии только один – украинская разведка

По данным украинской разведки, в РФ создают места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"Оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). В настоящее время вражеская РВБ пытается поставить в строй значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование", – говорится в сообщении.

Одновременно с этим создаются места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.

По данным украинской разведки, РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после расконсервации со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника, содержащие драгоценные металлы.

"В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 расконсервированных танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны", – отметили в Минобороны.

По имеющейся информации, командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился.

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