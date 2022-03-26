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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Расконсервированная российская военная техника оказалась разворованной, из 10 танков в рабочем состоянии только один – украинская разведка

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По данным украинской разведки, в РФ создают места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя
По данным украинской разведки, в РФ создают места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Расконсервированная российская военная техника оказалась полностью разворованной. Об этом 26 марта в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). В настоящее время вражеская РВБ пытается поставить в строй значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование", – говорится в сообщении.

Одновременно с этим создаются места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.

По данным украинской разведки, РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после расконсервации со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника, содержащие драгоценные металлы.

"В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 расконсервированных танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны", – отметили в Минобороны.

По имеющейся информации, командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/278747351103359

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 марта украинские военные уничтожили около 16,4 тыс. оккупантов, сбили 117 российских самолетов и 127 вертолетов. РФ также потеряла 575 танков, 1640 боевых бронированных машин, 293 артиллерийские системы, 91 реактивную систему залпового огня, 51 средство противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты потеряли 1131 единицу автомобильной техники, семь судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 56 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две пусковые установки ракетных комплексов и 19 единиц специальной техники.

Теги: Россия, Украина, военная техника, разведка, Минобороны, война России против Украины
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