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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области сбиты три ракеты российских оккупантов – воздушное командование "Юг"

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ВСУ сбили ракеты морского базирования
ВСУ сбили ракеты морского базирования
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook

В Одесской области украинские военные сбили три ракеты российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook 25 марта.

"25 марта в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины "приземлили" еще три российских крылатых ракеты морского базирования, несших смерть мирным городам", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

17 марта минобороны Великобритании сообщило, что Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, использовала больше ракет и бомб, чем планировала, и продолжает нести большие потери.

По информации Генштаба ВСУ, из-за дефицита боезапаса ракет предприятия военно-промышленного комплекса РФ переводят на круглосуточный режим работы.

В Генштабе ВСУ сообщили 19 марта, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне нанесли 291 ракетный удар, применили 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования и осуществили 1403 авиационных налета.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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