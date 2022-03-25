В Одесской области сбиты три ракеты российских оккупантов – воздушное командование "Юг"

"25 марта в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины "приземлили" еще три российских крылатых ракеты морского базирования, несших смерть мирным городам", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 марта минобороны Великобритании сообщило, что Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, использовала больше ракет и бомб, чем планировала, и продолжает нести большие потери.

По информации Генштаба ВСУ, из-за дефицита боезапаса ракет предприятия военно-промышленного комплекса РФ переводят на круглосуточный режим работы.

В Генштабе ВСУ сообщили 19 марта, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне нанесли 291 ракетный удар, применили 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования и осуществили 1403 авиационных налета.