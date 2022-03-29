Российские оккупанты ослаблены и дезориентированы, значительная часть отрезана от основных сил – Генштаб ВСУ

"Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил. Снижение боевого потенциала подразделений противника командование оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов", – говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что украинские военные сосредоточили усилия на:
"Одновременно силы обороны продолжают удержание круговой обороны Мариуполя и оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова. Группировка, защищающая Киев, с целью улучшения оперативного положения и удержания внешнего рубежа обороны продолжает боевые действия, удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта Генштаб сообщал, что свои главные силы российские оккупанты сосредоточили на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступления. В частности, по данным ВСУ, захватчики проводят перегруппировку, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.