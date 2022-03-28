Оккупанты перегруппируются и готовятся к наступлению. Ситуация в Украине от Генштаба ВСУ

Оккупанты проводят перегруппировку, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Фото: depositphotos.com

В частности, оккупанты проводят перегруппировку, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Также идут подготовка и перемещение дополнительных подразделений ВС РФ на территорию Украины. По данным Генштаба ВСУ, запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации – Владивосток). Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (Хабаровск), сроки готовности к командировке – май текущего года.

На Волынском направлении отмечается наличие до четырех батальонных тактических групп из состава ВС Беларуси, привлекаемых к усилению и охране белорусско-украинской границы. В Генштабе не исключают привлечение белорусских военных к участию в войне.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не совершал. Продолжаются атаки подразделений наших войск в районах пунктов Личанка, Петрушки, Шпитьки и Мощун.

Враг осуществляет перегруппировку войск и отведение отдельных подразделений на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности. В Гомельской области Беларуси фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении границы с Украиной.

Северское направление. Противник наступательных действий не совершал, сосредоточил усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. Проводит перегруппировку, сосредоточивает технику в населенных пунктах и лесных массивах.

Противник продолжает блокировать город Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры. Осуществляет оборону ранее захваченных границ и проводит инженерное оборудование позиций. Враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через реку Снов.

Кроме того, российские оккупанты уничтожили мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.

В направлении Броваров оккупантов остановили украинские военные, но захватчики продолжали обстрелы украинских позиций в районе села Лукьяновка.

Слобожанское направление. В районе города Сумы активных боевых действий нет, оккупанты продолжают перегруппировку войск и вывод их на территорию России для восстановления боеспособности. Морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Так, военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне.

В направлении Харькова наступательных действий враг не проводил, продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению войск.

В районе города Изюм противник осуществляет перегруппировку, пополнение боеприпасов для дальнейшего возобновления наступления на Славянск.

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходах к населенным пунктам Угледар, Солодкое, а также захвате города Мариуполь.

Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

В направлении Терны в результате боевого столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины враг понес потери и отступил в район населенного пункта Макеевка.

В Рубежном при поддержке артиллерии враг пытается закрепиться в северо-западной части города. Понес потери, успеха не имеет.

В районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области враг дважды предпринимал попытки штурма. Успехов не было, отступил, продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников.

В районе Марьинки противник провел штурмовые действия. Успеха не имел, понес потери. В Мариуполе – продолжил продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск.

В районах Степногорска и Гуляйполя российские оккупанты проводили артиллерийские обстрелы позиций подразделений сил обороны.

На Таврийском направлении подразделения Росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия по выявлению военнослужащих силовых структур Украины, участников АТО, общественных активистов, а также изъятию оружия и боеприпасов.

На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, продолжает проведение инженерных работ. Враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Благодатное, успеха не имел.

Корабельный состав Черноморского флота России выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)