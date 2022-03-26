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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США считают, что Россия сосредоточит агрессию на Донбассе – СМИ

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По информации Генштаба ВСУ, Россия за месяц войны в Украине потеряла около 16,4 тыс. личного состава и сотни единиц техники
По информации Генштаба ВСУ, Россия за месяц войны в Украине потеряла около 16,4 тыс. личного состава и сотни единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия решила сосредоточить свою агрессию на Луганской и Донецкой областях, считают в Пентагоне. Об этом со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США написало агентство Reuters 25 марта.

Россия отдает приоритет атаке на Донбасс, а не Киев, что может быть попыткой создать рычаг давления на переговорах и отрезать Вооруженные силы Украины от остальной части страны, сказал представитель Пентагона.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Сергей Рудской говорил вчера, что "в целом основные задачи первого этапа" военного вторжения РФ в Украину выполнены, писал "Интерфакс". Также он заявил, что в цели РФ не входил штурм больших городов – Киева, Чернигова и Сум, отмечает УНИАН.

"Хотя такую возможность [штурм городов] мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса", – заявил Рудской.

Москва может перейти "к более ограниченным целям" после того, как за месяц вторжения столкнулась с ожесточенным сопротивлением Украины, пишет агентство. По оценке Пентагона, действия РФ в целом согласуются с заявлениями Рудского.

Чиновник американского оборонного ведомства сказал, что США видят: российские силы становятся более агрессивными в районе Донбасса и "определенно сделали это более приоритетным в своем списке".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 марта украинские военные уничтожили около 16,4 тыс. оккупантов, сбили 117 российских самолетов и 127 вертолетов. РФ также потеряла 575 танков, 1640 боевых бронированных машин, 293 артиллерийские системы, 91 реактивную систему залпового огня, 51 средство противовоздушной обороны.

Кроме того, оккупанты потеряли 1131 единицу автомобильной техники, семь судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 56 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две пусковые установки ракетных комплексов и 19 единиц специальной техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Пентагон, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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