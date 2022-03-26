США считают, что Россия сосредоточит агрессию на Донбассе – СМИ

По информации Генштаба ВСУ, Россия за месяц войны в Украине потеряла около 16,4 тыс. личного состава и сотни единиц техники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия отдает приоритет атаке на Донбасс, а не Киев, что может быть попыткой создать рычаг давления на переговорах и отрезать Вооруженные силы Украины от остальной части страны, сказал представитель Пентагона.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Сергей Рудской говорил вчера, что "в целом основные задачи первого этапа" военного вторжения РФ в Украину выполнены, писал "Интерфакс". Также он заявил, что в цели РФ не входил штурм больших городов – Киева, Чернигова и Сум, отмечает УНИАН.

"Хотя такую возможность [штурм городов] мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса", – заявил Рудской.

Москва может перейти "к более ограниченным целям" после того, как за месяц вторжения столкнулась с ожесточенным сопротивлением Украины, пишет агентство. По оценке Пентагона, действия РФ в целом согласуются с заявлениями Рудского.

Чиновник американского оборонного ведомства сказал, что США видят: российские силы становятся более агрессивными в районе Донбасса и "определенно сделали это более приоритетным в своем списке".

Война России против Украины. Главное (обновляется)