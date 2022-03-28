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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России для поддержки оккупации украинских территорий набирают ранее судимых "добровольцев" – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются удержать захваченные территории
Оккупанты пытаются удержать захваченные территории
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Для контроля над захваченными территориями Украины в России набирают "добровольцев". Об этом в вечерней сводке 28 марта в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В целях восполнения потерь личного состава военными комиссариатами на территории Российской Федерации продолжается набор граждан для формирования так называемых подразделений добровольцев, которые будут привлекаться для обеспечения оккупационного порядка на захваченных территориях", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, "основные требования к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья".

"Опыт прохождения военной службы не обязателен. Также берут лиц со снятой судимостью", – объяснили в Генштабе.

В ВСУ отметили, что "российское оккупационное командование прилагает максимум усилий для удержания под контролем временно занятых территорий Украины".

"Временно захваченный город Херсон оказывает существенное сопротивление русской оккупации, враг вынужден все больше сосредотачивать силы российских военных и Росгвардии для удержания города под своим контролем", – рассказали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/282741714038914

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала масштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российская армия сумела оккупировать часть украинских территорий на юге и северо-востоке, а также захватить часть Киевской области.

Теги: Россия, Херсон, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, добровольцы, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Росгвардия
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