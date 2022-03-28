В России для поддержки оккупации украинских территорий набирают ранее судимых "добровольцев" – Генштаб ВСУ

"В целях восполнения потерь личного состава военными комиссариатами на территории Российской Федерации продолжается набор граждан для формирования так называемых подразделений добровольцев, которые будут привлекаться для обеспечения оккупационного порядка на захваченных территориях", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, "основные требования к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья".

"Опыт прохождения военной службы не обязателен. Также берут лиц со снятой судимостью", – объяснили в Генштабе.

В ВСУ отметили, что "российское оккупационное командование прилагает максимум усилий для удержания под контролем временно занятых территорий Украины".

"Временно захваченный город Херсон оказывает существенное сопротивление русской оккупации, враг вынужден все больше сосредотачивать силы российских военных и Росгвардии для удержания города под своим контролем", – рассказали в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)