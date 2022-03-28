ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сикорский: Путин войдет в историю как человек, начавший жестокую и необоснованную войну и сделавший Россию вассалом Китая

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сикорский: То, что Путин делает в Украине, не должно остаться безнаказанным
Сикорский: То, что Путин делает в Украине, не должно остаться безнаказанным
Фото: ЕРА

Большинство европейцев предполагало, что Украина проиграет вторжение и выиграет партизанскую войну, отметил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава польского Сейма, депутат Европарламента Радослав Сикорский.

"Я не думаю, что он [Путин] преуспеет. В первую очередь потому, что вы защищаетесь так храбро и так эффективно. Вот что так удивило людей. Не только ваша храбрость. Все знают, что украинцы храбрые. Но то, что вы действительно остановили его наступление. Большинство предполагало, что вы проиграете вторжение и выиграете партизанскую войну. Но Путин не выигрывает вторжение. И я думаю, что его армия будет в деградации. Ему понадобится десятилетие, чтобы восстановиться, даже если бы его экономика была в порядке. Но его экономика будет разрушена. Я думаю, что он войдет в историю как человек, начавший жестокую и необоснованную войну и сделавший Россию вассалом Китая", – сказал Сикорский.

Он считает, что Путин должен понести наказание за развязывание агрессивной войны.

"США его объявили военным преступником. Я тоже написал письмо главе Европарламента, которое подписали десятки людей, с требованием также объявить его военным преступником. Гааге нужно будет решение Совета Безопасности, поэтому я поддерживаю отстранение России от Совбеза. Потому что Совет Безопасности не должен быть механизмом иммунитета для военных преступников. Возможно, нам придется создать специальный трибунал. То, что он делает в Украине, не должно остаться безнаказанным. Он и все, кто вовлечен в военные преступления: люди, командующие осадой Мариуполя и других украинских городов, люди, спланировавшие это, люди, сделавшие возможным это преступление против человечности", – подчеркнул Сикорский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем. Полный текст интервью

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, армия, война, Радослав Сикорский, военные, вторжение, Европа, война России против Украины, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
Полякова лично будет поздравлять украинских защитников, медиков и спасателей с днем рождения. Певица рассказала, как сделать заявку
Полякова лично будет поздравлять украинских защитников, медиков и спасателей с днем рождения. Певица рассказала, как сделать заявку
  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео
  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына
Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа
Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной
В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом из-за его участия в концерте в поддержку Тибета
В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом из-за его участия в концерте в поддержку Тибета
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию (67535)
2
"Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей, российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой (49111)
3
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной (31908)
4
"Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео (25412)
5
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (21776)
6
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (7757)
7
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую (7590)
8
"Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы (5314)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS