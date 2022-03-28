"Путин ходит на ней во время отдыха в Ленинградской области, посещает монастырь". Журналисты нашли еще одну яхту, которая может принадлежать Путину

По данным СМИ, у президента России как минимум шесть яхт Фото: ЕРА

Длина яхты – 32 м, построена она в мае 2013 года. Это небольшая суперъяхта с двумя двигателями Rolls-Royce, которые способны развивать скорость до 22 узлов (почти 41 км/час). На борту могут находиться 10 пассажиров и до четырех членов экипажа, пишет издание.

Яхтой такого же проекта стоимостью $11 млн пользовался бывший президент России Дмитрий Медведев. "Полигон-медиа" предполагает, что Nega Путина стоит столько же.

"Путин ходит на ней во время отдыха в Ленинградской области и на севере России. Например, на ней он посещает монастырь, расположенный на острове Коневец на Ладожском озере", – сообщает издание.

Собеседник, знакомый с обстоятельствами покупки яхты, подтвердил "Полигон-медиа", что Nega нужна Путину, чтобы посещать в том числе Ладожское озеро и виллу "Селлгрена". Об этом сказал также и знакомый бизнесмена Геннадия Тимченко – близкого друга Путина. По словам источника, судно специально подбирали небольших размеров, так как большая яхта не смогла бы пройти в Ладожском озере, а также привлекала бы слишком много внимания.

По данным издания, Nega пропала с радаров осенью 2021 года. Последнее место стоянки судна – в Кронштадте, сейчас в бухте его нет.