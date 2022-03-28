"Путин ходит на ней во время отдыха в Ленинградской области, посещает монастырь". Журналисты нашли еще одну яхту, которая может принадлежать Путину

Длина яхты – 32 м, построена она в мае 2013 года. Это небольшая суперъяхта с двумя двигателями Rolls-Royce, которые способны развивать скорость до 22 узлов (почти 41 км/час). На борту могут находиться 10 пассажиров и до четырех членов экипажа, пишет издание.
Яхтой такого же проекта стоимостью $11 млн пользовался бывший президент России Дмитрий Медведев. "Полигон-медиа" предполагает, что Nega Путина стоит столько же.
"Путин ходит на ней во время отдыха в Ленинградской области и на севере России. Например, на ней он посещает монастырь, расположенный на острове Коневец на Ладожском озере", – сообщает издание.
Собеседник, знакомый с обстоятельствами покупки яхты, подтвердил "Полигон-медиа", что Nega нужна Путину, чтобы посещать в том числе Ладожское озеро и виллу "Селлгрена". Об этом сказал также и знакомый бизнесмена Геннадия Тимченко – близкого друга Путина. По словам источника, судно специально подбирали небольших размеров, так как большая яхта не смогла бы пройти в Ладожском озере, а также привлекала бы слишком много внимания.
По данным издания, Nega пропала с радаров осенью 2021 года. Последнее место стоянки судна – в Кронштадте, сейчас в бухте его нет.
У Путина как минимум шесть яхт, сообщает "Полигон-медиа". Кроме Nega, это 140-метровая яхта "Шехерезада" стоимостью $700 млн, которая сейчас стоит в порту итальянского города Марина-ди-Каррара; 82-метровая яхта Graceful стоимостью $100 млн, пришвартованная в Калининграде; 57-метровая Olympia стоимостью $37 млн, подаренная бизнесменом Романом Абрамовичем; 54-метровая яхта "Чайка" стоимостью €30 млн; 46-метровая Shellest стоимостью $23,9 млн, предназначенная для поездок к мысу Идокопас на побережье Черного моря, где располагается дворец Путина.