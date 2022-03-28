После выпуска, в котором Путин по совету Масяни сделал харакири, в РФ заблокировали сайт со всеми сериями этого мультфильма

"Короче, mult.ru теперь в России под запретом. Хотя я, да и зрители, сайтом уже крайне редко пользуемся, все на YouTube в основном, но на всякий случай сделал зеркало на multru.com", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 марта на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva вышла новая серия мультфильма "Масяня" под названием "Вакидзаси". Куваев посвятил выпуск нападению РФ на Украину, осудив российскую агрессию. В конце мультика президент РФ Владимир Путин по совету Масяни делает харакири.