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"Нацист в этой ситуации только один – ты, сука". В новой серии мультфильма о Масяне главная героиня заставила Путина сделать харакири. Видео

 
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В новой серии Масяня вручила Путина меч, посоветовав принять "единственное хорошее решение в своей жизни"
В новой серии Масяня вручила Путина меч, посоветовав принять "единственное хорошее решение в своей жизни"
Скриншот: Masyanya Kuvaeva / YouTube

21 марта на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva вышла новая серия мультфильма "Масяня" под названием "Вакидзаси". Автор мультфильма, российский мультипликатор Олег Куваев посвятил новую серию нападению РФ на Украину, осудив российскую агрессию.

В новой серии Куваев показал документальные кадры, на которых запечатлены последствия обстрелов и бомбардировок российскими оккупантами мирных украинских городов, а главная героиня мультфильма Масяна, осуждающая нападение Украины на РФ, встретилась в бункере с президентом РФ Владимиром Путиным, фамилию которого украинский филолог Александр Авраменко рекомендует писать с  маленькой буквы.

Во время диалога с Путиным, Масяна интересуется, зачем он начал войну с Украиной. 

"Потому что там нацисты", – отвечает ей Путин. 

"Так, чувак, эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один – ты, сука", – сказала Масяня, вручив ему меч и посоветовав принять "единственное хорошее решение в своей жизни".

В конце мультика Путин делает харакири.

"Смутые и мрачные времена настали. Юмор уходит в подполье. Я в курсе что в коменты набегут рашисты и я не успею их вычищать- так что вы там поосторожнее... Таково мое понимание происходящего", –  прокомментировал новый выпуск Куваев.

ВИДЕО
Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Владимир Путин, нападение, обстрелы, нацисты, война России против Украины, мультфильм, мультипликатор
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