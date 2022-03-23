"Нацист в этой ситуации только один – ты, сука". В новой серии мультфильма о Масяне главная героиня заставила Путина сделать харакири. Видео

В новой серии Масяня вручила Путина меч, посоветовав принять "единственное хорошее решение в своей жизни" Скриншот: Masyanya Kuvaeva / YouTube

В новой серии Куваев показал документальные кадры, на которых запечатлены последствия обстрелов и бомбардировок российскими оккупантами мирных украинских городов, а главная героиня мультфильма Масяна, осуждающая нападение Украины на РФ, встретилась в бункере с президентом РФ Владимиром Путиным, фамилию которого украинский филолог Александр Авраменко рекомендует писать с маленькой буквы.

Во время диалога с Путиным, Масяна интересуется, зачем он начал войну с Украиной.

"Потому что там нацисты", – отвечает ей Путин.

"Так, чувак, эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один – ты, сука", – сказала Масяня, вручив ему меч и посоветовав принять "единственное хорошее решение в своей жизни".

В конце мультика Путин делает харакири.

"Смутые и мрачные времена настали. Юмор уходит в подполье. Я в курсе что в коменты набегут рашисты и я не успею их вычищать- так что вы там поосторожнее... Таково мое понимание происходящего", – прокомментировал новый выпуск Куваев.

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Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube





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