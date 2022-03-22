"Никто из моих украинских друзей не просил, чтобы их "спасал" Путин". Дочь пропагандиста Машкова осудила нападение РФ на Украину

18 марта Машков принял участие в концерте, посвященном годовщине российской оккупации Крыма, и выступил за военную агрессию против Украины.

Комментируя позицию отца, Машкова заявила, что осуждает войну РФ против Украины. Она отметила, что знает о происходящем в Украине от учителя танцев своей дочери, который живет в Киеве.

"Происходящее сейчас невозможно представить, допустить. И то, что многие россияне, в том числе мой папа, верят в то, что насилие можно как-то оправдать, разрывает мне сердце. Но это ничто в сравнении с тем, что сейчас переживает украинский народ, погибая", – сказала дочь российского актера.

По словам дочери Машкова, после последнего телефонного разговора со своим отцом, который состоялся после его участия в пропагандистском концерте, она поняла, что российской пропаганде верят многие граждане РФ.

Актриса отметила, что отец во время разговора просил ее вернуться из США в РФ вместе с детьми, чтобы "быть хорошей россиянкой, извиниться за измену, быть с русским народом и бороться против украинских нацистов".

Машкова призналась, что никто из ее многочисленных украинских друзей никогда не относился к ней с ненавистью из-за того, что она – россиянка.

"Никто из них не просил, чтобы их "спасал" Путин", – подчеркнула Машкова.

Она уточнила, что вряд ли когда-нибудь вернется в РФ.

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Видео: CNN / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)