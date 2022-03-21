"Наверное, на него повлияла неудача в Голливуде, мало чего добился". Роднянский высказался об участии Машкова в пропагандистском концерте

"Это, наверное, все вместе: нежелание терять социальный статус, страстное желание быть важным, заботиться о своем комфорте и, конечно, определенного рода картина мира. Наверное, на Машкова повлияла неудача в Голливуде, прожил 15 лет и мало чего добился, особое отношение к нему в России. И как бы страх. Все-таки очень часто у многих страх съедает душу. Это такая трансформация, когда множество мелких компромиссов складываются в один огромный и переступили все красные линии. Это касается не одного только Машкова, это многих касается. Просто он как-то прозвучал неожиданно", – высказался Роднянский.

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Видео: Радио Свобода / YouTube





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