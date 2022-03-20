"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой

Синдеева: Украинские мамы хоронят своих детей в маленьких гробах. Я все время думаю об этом, я не знаю, как мне с этим жить Фото: sindeeva / Instagram

"Тина, Маша, Марго, мы давно знакомы с вами лично. И я даже сначала хотела написать вам каждой личное письмо, но, увидев вас на сцене в Лужниках, решила, что важно обратиться к вам публично", – написала Синдеева.

"Мы наблюдали, как растут наши дети, переживали за них и старались ради их будущего. Как и тысячи украинских матерей, надежды и планы которых уничтожены. В Украине умирают дети. Умирают совсем маленькие, годовалые и двухлетние, школьники и детсадовцы. Умирают девочки и мальчики. Умирают под бомбами, умирают в укрытиях, умирают по дороге, пытаясь спастись и спрятаться. Украинские мамы хоронят своих детей в маленьких гробах. Я все время думаю об этом, я не знаю, как мне с этим жить. Что мы, мамы, скажем их мамам? Как мы посмотрим им в глаза? Да, мы с вами – по разные стороны, но сегодня это стороны жизни и смерти. Вы выходите на сцену, выступаете "Zа Россию". Неужели вы правда этого хотите?" – спросила Синдеева.

"Зачем убивать невинных детей, зачем бомбить театр, в подвале которого укрываются люди? Объясните мне, пожалуйста, я теряюсь, я ничего не понимаю. Я не верю, что это происходит с нами здесь и сейчас. Это тяжело принять, но сегодня многие россияне поддерживают "спецоперацию", и их сложно винить в этом – они жертвы жестокого эксперимента – ежедневной многолетней пропаганды. Но вы, Тина, Маша, Марго, вы имеете доступ ко всей информации мира, вы можете получать ее из великого множества источников, в ваших кабинетах есть все информационные агентства планеты, и вы точно знаете, что происходит на самом деле, вы не можете этого не знать. И, зная правду, вы выходите на сцену Лужников и поддерживаете это. Марго, Тина, Маша, пожалуйста. Я прошу вас как мама – остановитесь", – заявила она в письме.

Синдеева попросила Канделаки, Симоньян и Захарову "остановиться, остаться людьми и перейти на сторону жизни".

"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови, всего этого хватит и нам, и нашим детям, и даже детям их детей", – обратилась она в тексте.

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