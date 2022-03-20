Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины

"Средства от покупки этой шапки идут на счет ЮНИСЕФ в Украине. Мой замечательный и талантливый друг Алессандра Бруниальти сделала их, и многие из вас уже приобрели их, но если вы еще не купили, то это прекрасный способ выразить свою поддержку народу Украины", – подписала она публикацию.

Американская актриса Мишель Пфайффер поддержала инициативу Мур и под постом написала, что "ее шапки уже в пути", добавив к подписи два сердца голубого и желтого цвета.

"Сделано и сделано", – прокомментировала публикацию американская актриса Дженнифер Энистон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julianne Moore (@juliannemoore)

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