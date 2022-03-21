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21 марта, 2022
 
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Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место

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Роднянский: Система обслуживания имеет право на жизнь, но она не называется кинематографом
Роднянский: Система обслуживания имеет право на жизнь, но она не называется кинематографом
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Соучредитель и бывший владелец телеканала "1+1", работающий в РФ украинский продюсер Александр Роднянский после нападения РФ на Украину не намерен работать в российской киноиндустрии, которая превратилась в систему обслуживания. Об этом 20 марта он заявил в интервью "Радио Свобода".

"В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место. Я не понимаю, что я могу там делать, если нельзя делать свободные, независимые картины. Мне не нужны государственные деньги, я очень редко ими пользовался. Но могут ли вообще существовать независимые картины, будут ли их показывать, будет ли у них жизнь какая-то – вот вопрос. Я, в отличие от многих своих коллег, не боюсь независимости, я много раз начинал, работал в разных странах, на разных континентах, и я продолжу это делать. Мне, наверное, проще будет делать международное кино с российским контекстом, релевантное тому, что происходит в России, так, чтобы его смотрели и те, кому это любопытно и важно в России. Но я больше не могу делать кино в зависимости, держа в голове, что можно, что нельзя. Я взрослый мальчик. Это невозможно. И кинематограф такой не живет. Это уже не кино. Это система обслуживания. Система обслуживания имеет право на жизнь, но она не называется кинематографом", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Радио Свобода / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: кино, Александр Роднянский, война России против Украины, продюсер
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