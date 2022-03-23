Филолог Авраменко: московия, россия, путин сознательно пишу с маленькой буквы. И всем советую это делать

"У каждого народа свои знаки. У нас – ива и калина, в московии – свастика Z и черно-рыжая лента. Твердо верю: свет победит тьму. Слава Украине! P. S.: московия, россия, путин (ныне – синонимы фашизма) сознательно пишу с маленькой буквы. И всем советую это делать", – написал украинский филолог.

"Будет считаться ошибкой, если на ВНО в собственном выражении писать с строчной буквы?" – уточнили подписчики в комментариях.

"Нет", – ответил Авраменко.

"На россии" можно использовать?" – спросили фолловеры. Авраменко ответил утвердительно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Авраменко (@olexandravramenko)

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