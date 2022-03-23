Филолог Авраменко: московия, россия, путин сознательно пишу с маленькой буквы. И всем советую это делать

"У каждого народа свои знаки. У нас – ива и калина, в московии – свастика Z и черно-рыжая лента. Твердо верю: свет победит тьму. Слава Украине! P. S.: московия, россия, путин (ныне – синонимы фашизма) сознательно пишу с маленькой буквы. И всем советую это делать", – написал украинский филолог.
"Будет считаться ошибкой, если на ВНО в собственном выражении писать с строчной буквы?" – уточнили подписчики в комментариях.
"Нет", – ответил Авраменко.
"На россии" можно использовать?" – спросили фолловеры. Авраменко ответил утвердительно.
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Авраменко родился в Запорожской области. По его словам, в детстве он разговаривал на суржике. Сейчас известен как популяризатор украинского языка и автор обучающих книг. Является автором и диктором текстов радиодиктанта национального единства, занимается научной деятельностью.
Авраменко вел частные уроки по украинскому языку для будущего украинского президента Владимира Зеленского, когда тот еще был художественным руководителем студии "Квартал 95".
По словам преподавателя, в год он зарабатывает несколько миллионов гривен и часто бывает за границей, где у него есть недвижимость.