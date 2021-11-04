  "Пожалели и отпустили". Филолог Авраменко рассказал, чем задобрил полицию после нарушения ПДД

Авраменко: У меня было алиби – я же не видел разметки Фото: olexandravramenko / Instagram

По словам Авраменко, его подарок "растопил сердца" полицейских, и они его отпустили.

"Была у меня когда-то история. Я, к сожалению, нарушил правила дорожного движения. Почему? Потому что не увидел разметку – она была под снегом. Меня остановила полиция. И я их сердца растопил книгами, они меня пожалели и отпустили. Хотя у меня было алиби – я же не видел разметки", – рассказал он.

Филолог уточнил, что возит свои книги с собой в машине, чтобы дарить.

Комментарий Авраменко об этом случае можно послушать, начиная с 04.50.

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