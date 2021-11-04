  "Пожалели и отпустили". Филолог Авраменко рассказал, чем задобрил полицию после нарушения ПДД

По словам Авраменко, его подарок "растопил сердца" полицейских, и они его отпустили.
"Была у меня когда-то история. Я, к сожалению, нарушил правила дорожного движения. Почему? Потому что не увидел разметку – она была под снегом. Меня остановила полиция. И я их сердца растопил книгами, они меня пожалели и отпустили. Хотя у меня было алиби – я же не видел разметки", – рассказал он.
Филолог уточнил, что возит свои книги с собой в машине, чтобы дарить.
Комментарий Авраменко об этом случае можно послушать, начиная с 04.50.
Авраменко родился в Запорожской области. По его словам, в детстве он разговаривал на суржике. Сейчас известен как популяризатор украинского языка и автор обучающих книг. Является автором и диктором текстов радиодиктанта национального единства, занимается научной деятельностью.
Авраменко вел частные уроки по украинскому языку для будущего украинского президента Владимира Зеленского, когда тот еще был художественным руководителем студии "Квартал 95".
По словам преподавателя, в год он зарабатывает несколько миллионов гривен и часто бывает за границей, где у него есть недвижимость.