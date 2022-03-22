Гордон: Певцов, Машков, Газманов, Расторгуев, некролог ваш испорчен. Дети мертвые вам будут приходить во сне – это вы их убили

"Знаете, тут же ничего не надо... Тут надо показать: ты человек или кусок говна. К сожалению, большинство российских артистов, режиссеров оказались куском говна. Но это их выбор, это их право", – сказал Гордон.
Он отметил, что понимает артистов, "кто молча встал и уехал".
"Я не хочу сейчас называть фамилии, это всем известные люди. Я не хочу лишний раз их подставлять даже. Но для этого надо иметь голову хорошую (а в этих людей голова прекрасная). Встали и уехали из России, чтобы даже не нести ответственность за все это, находясь там. Это внутренний протест", – сказал журналист.
Он добавил, что понимает этих людей, потому что не всем хватает сил и смелости говорить все, что думаешь, как, например, это делает российская актриса Лия Ахеджакова.
"Я не хочу требовать этого... Но даже молчаливый протест, когда человек встает и уезжает из России, встает и заслуживает уважения", – считает Гордон.
Журналист вспомнил концерт, который состоялся 18 марта в Москве по случаю годовщины оккупации Россией Крыма, и назвал его "шабашем".
"Я вспомнил слова из песни [российского рок-музыканта] Игоря Талькова "Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал". Свечи гаснут, и эти свечи не по убитым русскими войсками украинцам. Эти свечи по тем, кто их убивал, гаснут! Ужасный шабаш!" – сказал Гордон.
Он обратился ко всем артистам, с которыми знаком и которые выступали на этом концерте.
"Я внимательно посмотрел то, что происходило на стадионе "Лужники"... Я хочу сказать: "Дмитрий Певцов, позор тебе навсегда. Некролог твой испорчен". Я хочу сказать Володе Машкову: "Володя, позор тебе навсегда. Некролог твой испорчен". Я хочу сказать Олегу Газманову: "Подонок! Нет некролога, нет тебя. Все". Я хочу сказать Николаю Расторгуеву: "Подонок, тоже самое"... Певцов, Машков, Газманов, Расторгуев – это военные преступники, такие же, как [президент РФ Владимир] Путин. Это подонки, которые несут личную ответственность за гибель тысяч украинцев, за наши разрушенные города. Вы несете эту ответственность лично. К вам детские трупы будут приходить во сне. Газманов, Расторгуев, Машков, Певцов и им подобные, во сне к вам будут дети мертвые приходить! Это вы их убили! Вы – соучастники этого преступления!" – заявил журналист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После неспровоцированного нападения РФ на Украину многие российские артисты, режиссеры, журналисты поддержали действия российских властей, как, например, певец Николай Басков. Он заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операциейи предотвращением нападения на Россию".
Народные депутаты Украины инициировали лишение государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых российских и украинских деятелей культуры, которые поддержали агрессию или нечетко высказали свою позицию. В списке оказались российские певцы Басков, Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой, режиссер Владимир Бортко, а также строящие карьеру в РФ украинские певицы Ани Лорак, Loboda и Таисия Повалий.