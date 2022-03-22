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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Певцов, Машков, Газманов, Расторгуев, некролог ваш испорчен. Дети мертвые вам будут приходить во сне – это вы их убили

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Гордон: К сожалению, большинство российских артистов, режиссеров оказались куском говна
Гордон: К сожалению, большинство российских артистов, режиссеров оказались куском говна
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Многие российские артисты в вопросе отношения к войне в Украине показали себя "как кусок говна". Такое мнение в эфире программы "Честное слово" на YouTube-канале "Популярная политика" высказал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Знаете, тут же ничего не надо... Тут надо показать: ты человек или кусок говна. К сожалению, большинство российских артистов, режиссеров оказались куском говна. Но это их выбор, это их право", – сказал Гордон.

Он отметил, что понимает артистов, "кто молча встал и уехал". 

"Я не хочу сейчас называть фамилии, это всем известные люди. Я не хочу лишний раз их подставлять даже. Но для этого надо иметь голову хорошую (а в этих людей голова прекрасная). Встали и уехали из России, чтобы даже не нести ответственность за все это, находясь там. Это внутренний протест", – сказал журналист. 

Он добавил, что понимает этих людей, потому что не всем хватает сил и смелости говорить все, что думаешь, как, например, это делает российская актриса Лия Ахеджакова

"Я не хочу требовать этого... Но даже молчаливый протест, когда человек встает и уезжает из России, встает и заслуживает уважения", – считает Гордон.

Журналист вспомнил концерт, который состоялся 18 марта в Москве по случаю годовщины оккупации Россией Крыма, и назвал его "шабашем". 

"Я вспомнил слова из песни [российского рок-музыканта] Игоря Талькова "Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал". Свечи гаснут, и эти свечи не по убитым русскими войсками украинцам. Эти свечи по тем, кто их убивал, гаснут! Ужасный шабаш!" – сказал Гордон.

Он обратился ко всем артистам, с которыми знаком и которые выступали на этом концерте.

"Я внимательно посмотрел то, что происходило на стадионе "Лужники"... Я хочу сказать: "Дмитрий Певцов, позор тебе навсегда. Некролог твой испорчен". Я хочу сказать Володе Машкову: "Володя, позор тебе навсегда. Некролог твой испорчен". Я хочу сказать Олегу Газманову: "Подонок! Нет некролога, нет тебя. Все". Я хочу сказать Николаю Расторгуеву: "Подонок, тоже самое"... Певцов, Машков, Газманов, Расторгуев – это военные преступники, такие же, как [президент РФ Владимир] Путин. Это подонки, которые несут личную ответственность за гибель тысяч украинцев, за наши разрушенные города. Вы несете эту ответственность лично. К вам детские трупы будут приходить во сне. Газманов, Расторгуев, Машков, Певцов и им подобные, во сне к вам будут дети мертвые приходить! Это вы их убили! Вы – соучастники этого преступления!" – заявил журналист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После неспровоцированного нападения РФ на Украину многие российские артисты, режиссеры, журналисты поддержали действия российских властей, как, например, певец Николай Басков. Он заявил, что считает войну России в Украине "миротворческой операциейи предотвращением нападения на Россию". 

Народные депутаты Украины инициировали лишение государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых российских и украинских деятелей культуры, которые поддержали агрессию или нечетко высказали свою позицию. В списке оказались российские певцы Басков, Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой,  режиссер Владимир Бортко, а также строящие карьеру в РФ украинские певицы Ани Лорак, Loboda и Таисия Повалий.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Лия Ахеджакова, Олег Газманов, российская агрессия, война России против Украины, Николай Расторгуев, Дмитрий Певцов, Владимир Машков
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