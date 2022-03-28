В Мариуполе за время российской осады погибли почти 5 тыс. жителей, в городе остаются 170 тыс. – мэр

По информации мэра, еще до начала блокады города из Мариуполя успели выехать до 140 тыс. человек, после смогли эвакуировать 150 тыс. Россия депортировала около 30 тыс. человек. В осаде остаются, по информации мэра, около 170 тыс. жителей города.
Бойченко подчеркнул, что эти данные приблизительные, точные подсчеты в городе, где продолжаются бои, провести невозможно.
За это время вражескими обстрелами и бомбежками повреждено 2340 многоквартирных жилых домов – это 90% от общего количества многоэтажек в городе. Полностью разрушено 1040 (40%). Мэр отметил отдельно, что в 1560 домов (60%) было прямое попадание снарядов. В частном секторе повреждено – 61 200 (90%), разрушено – 27 200 (40%). Прямые попадания были в 40 800 (60%) домов.
Также разрушены три больницы, повреждены еще семь. Кроме того, повреждены 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно.
В городе повреждены также два завода, порт и воинская часть.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.