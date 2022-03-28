В Мариуполе за время российской осады погибли почти 5 тыс. жителей, в городе остаются 170 тыс. – мэр

По информации мэра, еще до начала блокады города из Мариуполя успели выехать до 140 тыс. человек, после смогли эвакуировать 150 тыс. Россия депортировала около 30 тыс. человек. В осаде остаются, по информации мэра, около 170 тыс. жителей города.

Бойченко подчеркнул, что эти данные приблизительные, точные подсчеты в городе, где продолжаются бои, провести невозможно.

За это время вражескими обстрелами и бомбежками повреждено 2340 многоквартирных жилых домов – это 90% от общего количества многоэтажек в городе. Полностью разрушено 1040 (40%). Мэр отметил отдельно, что в 1560 домов (60%) было прямое попадание снарядов. В частном секторе повреждено – 61 200 (90%), разрушено – 27 200 (40%). Прямые попадания были в 40 800 (60%) домов.

Также разрушены три больницы, повреждены еще семь. Кроме того, повреждены 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно.

В городе повреждены также два завода, порт и воинская часть.