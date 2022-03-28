Глава МИД Франции сравнил Мариуполь с Алеппо и предупредил о коллективной вине за "осадную войну" РФ

Ле Дриан сказал, что "осадная война" России против украинских городов должна вызвать коллективную вину.

"Гражданское население массово убивают, уничтожают, страдания ужасны", – заявил он.

Французский министр подчеркнул, что мир переживает переломный момент, поскольку война продолжает развиваться по спирали, и добавил, что "это кризис, который касается всех нас".

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. 28 марта мэр города Вадим Бойченко заявил, что в Мариуполе остаются 160 тыс. жителей.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Обороняют город полк Нацгвардии "Азов", 36-я отдельная бригада морской пехоты, 501-й отдельный батальон морской пехоты, 1-й отдельный батальон морской пехоты и 12-я бригада Нацгвардии.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.