В Мариуполе остаются 160 тыс. мирных жителей – мэр

Бойченко отметил, что в Мариуполе "невозможно сегодня жить, потому что нет ничего – ни воды, ни света, ни тепла, ни связи".
"И это страшно на самом деле. То унижение, через которое проходит сегодня каждый мариуполец ценой этой российской оккупации, это даже невозможно передать словами", – сказал он.
По словам мэра, есть надежда на полную эвакуацию.
"Мы живем этой надеждой… Вот сейчас, например, стоят 26 автобусов, которые должны отправиться в город Мариуполь с целью эвакуации, но нет на сегодня, к сожалению, решения, чтобы они начали свое движение… Под обстрелами наши героические водители пытаются добраться до тех точек, где сегодня могут быть мариупольцы, и они ждут с надеждой, что такая возможность у них появится. Но не все в наших силах, к сожалению, мы находимся сегодня в руках этих оккупантов здесь", – подчеркнул Бойченко.
Он также добавил, что Мариуполь надеется на помощь международных партнеров Украины в эвакуации горожан.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сколько людей остается в городе сейчас, точно неизвестно. 22 марта Зеленский говорил о 100 тыс. человек, Бойченко 24 марта – о 200 тыс.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Обороняют город полк Нацгвардии "Азов", 36-я отдельная бригада морской пехоты, 501-й отдельный батальон морской пехоты, 1-й отдельный батальон морской пехоты и 12-я бригада Нацгвардии.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.