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"Азов" показал, как выглядит Мариуполь после месяца бомбардировок. Фоторепортаж

Сегодня 11.57
Мариуполь Донецкой области с 24 февраля находится под атаками оккупантов. Когда российские войска не смогли взять его штурмом, то начали сбрасывать на город авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. Точное число погибших гражданских лиц в городе неизвестно, по информации полка "Азов" на 26 марта – это около 4 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан. Полк "Азов" 28 марта показал, как выглядит город спустя месяц российских атак.
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, полк Азов, война России против Украины
 

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