Невзоров связался с "Азовом": Потрясающие люди. Ни к какому "нацизму" не имеющие никакого отношения

Невзоров: Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то дерьмо, что туда навалили Путин и Соловьев Фото: Александр Невзоров / Facebook

"Всегда во всем приходится разбираться самому. Пропаганда РФ называет концентратом "нацизма" полк "Азов". Связался. Потрясающие люди. Ни к какому "нацизму" не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало обращение к России. Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то дерьмо, что туда навалили [президент РФ Владимир] Путин и [пропагандист Владимир] Соловьев", – написал Невзоров.

Он опубликовал обращение полка "Азов" к россиянам.

"Сегодня весь мир живет во времена великих обманов, большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов тратятся на создание иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей "русского мира". Того самого, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх. Единственным оружием в этой борьбе остается правда. А правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность – защищать ее. На переднем краю этой обороны стоит "Азов", – отметили в заявлении.

Представители "Азова" рассказали, что подразделение было сформировано из добровольцев после оккупации Крыма и части Донбасса Россией в 2014 году.

"Это подразделение, в котором служат украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже восемь лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском. Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии", – подчеркнули в "Азове".

В обращении добавили, что "Азов" был, есть и будет щитом для Украины.

"Мы никогда ни на кого не нападали, а главной целью "Азова" является защита и развитие своей страны, своего народа, и жизнь наших граждан важнее, чем амбиции каких-либо политиков. Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы XXI века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж", – отметили в сообщении.

Военные посоветовали россиянам свергнуть правительство, которое посылает их детей "на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности".