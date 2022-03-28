Страны G7 отказались платить России за газ рублями

По его словам, все министры G7 согласились с тем, что требование РФ – это "одностороннее и явное нарушение существующих контрактов".
Министры "еще раз подчеркнули, что заключенные контракты действительны и компании должны их соблюдать, сказал Хабек. Он отметил, что оплата в рублях неприемлема и страны G7 призывают заинтересованные компании не выполнять требование Путина.
В G7 входят такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет поставлять газ "недружественным" странам бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях, отмечают "Ведомости".
Он добавил, что российские ведомства и "Газпром" сейчас прорабатывают условия оплаты, после чего будут определены четкие временные рамки, когда оплата будет переведена в рубли. На вопрос, что будет делать Россия, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления".
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.
В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США. Канада анонсировала запрет импорта нефти из РФ, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. До конца этого года ЕС планирует сократить потребление российского газа на 2/3.
После введения санкций Россия утвердила перечень "недружественных стран", в который попали все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Южная Корея, Япония, Австралия, Сингапур, Тайвань, Украина и еще ряд государств.
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в "недружественные" страны в российские рубли.