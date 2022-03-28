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Страны G7 отказались платить России за газ рублями

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23 марта РФ заявила, что будет принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях
23 марта РФ заявила, что будет принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях
Фото: depositphotos.com

Страны "Большой семерки" отвергают требования президента РФ Владимира Путина, чтобы "недружественные" страны платили за российский газ рублями. Об этом заявил 28 марта после переговоров со своими коллегами министр экономики Германии Роберт Хабек, отмечает Reuters.

По его словам, все министры G7 согласились с тем, что требование РФ – это "одностороннее и явное нарушение существующих контрактов".

Министры "еще раз подчеркнули, что заключенные контракты действительны и компании должны их соблюдать, сказал Хабек. Он отметил, что оплата в рублях неприемлема и страны G7 призывают заинтересованные компании не выполнять требование Путина.

В G7 входят такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет поставлять газ "недружественным" странам бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях, отмечают "Ведомости".

Он добавил, что российские ведомства и "Газпром" сейчас прорабатывают условия оплаты, после чего будут определены четкие временные рамки, когда оплата будет переведена в рубли. На вопрос, что будет делать Россия, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления".

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.

В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США. Канада анонсировала запрет импорта нефти из РФ, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. До конца этого года ЕС планирует сократить потребление российского газа на 2/3.

После введения санкций Россия утвердила перечень "недружественных стран", в который попали все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Южная Корея, Япония, Австралия, Сингапур, Тайвань, Украина и еще ряд государств.

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в "недружественные" страны в российские рубли.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, газ, экономика, рубль, Большая семерка, торговля, Роберт Хабек
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