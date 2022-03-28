Страны G7 отказались платить России за газ рублями

23 марта РФ заявила, что будет принимать оплату за газ от "недружественных стран" в рублях Фото: depositphotos.com

По его словам, все министры G7 согласились с тем, что требование РФ – это "одностороннее и явное нарушение существующих контрактов".

Министры "еще раз подчеркнули, что заключенные контракты действительны и компании должны их соблюдать, сказал Хабек. Он отметил, что оплата в рублях неприемлема и страны G7 призывают заинтересованные компании не выполнять требование Путина.

В G7 входят такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет поставлять газ "недружественным" странам бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях, отмечают "Ведомости".

Он добавил, что российские ведомства и "Газпром" сейчас прорабатывают условия оплаты, после чего будут определены четкие временные рамки, когда оплата будет переведена в рубли. На вопрос, что будет делать Россия, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления".