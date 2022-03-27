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Шольц заявил, что Россия в панике из-за отказа ЕС от российских энергоресурсов – Politico

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Шольц признал, что Европе может потребоваться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России
Шольц признал, что Европе может потребоваться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России
Фото: EPA

Российское руководство паникует из-за того, как быстро ЕС и другие западные страны отказываются от импорта российских нефти, газа и угля. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц лидерам ЕС 25 марта на встрече за закрытыми дверями, пишет издание Politico.

Шольц также признал, что Европе может потребоваться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России, сказал один из источников издания.

Кроме того, канцлер Германии отверг введение немедленного запрета ЕС на импорт энергоносителей из России, заявив, что это ударит по Европе сильнее, чем по России. Он подчеркнул, что Германия делает все возможное, чтобы уменьшить свою зависимость от поставок энергоносителей из России "как можно быстрее".

Такие слова Шольца последовали за заявлением министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое к середине этого года, отмечает Bild. Хабек говорил, что к концу года цель Германии состоит в том, чтобы стать "почти независимой" от российской нефти.

Хабек также заявил, что в ближайшие недели зависимость Германии от российского угля снизится с 50% до 25%. А к осени страна может и вовсе стать полностью независимой от угля из РФ.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США. Канада анонсировала запрет импорта нефти из РФ, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. До конца этого года ЕС планирует сократить потребление российского газа на 2/3.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, газ, уголь, импорт, нефть, Олаф Шольц
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