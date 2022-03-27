Шольц заявил, что Россия в панике из-за отказа ЕС от российских энергоресурсов – Politico

Шольц признал, что Европе может потребоваться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России Фото: EPA

Шольц также признал, что Европе может потребоваться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России, сказал один из источников издания.

Кроме того, канцлер Германии отверг введение немедленного запрета ЕС на импорт энергоносителей из России, заявив, что это ударит по Европе сильнее, чем по России. Он подчеркнул, что Германия делает все возможное, чтобы уменьшить свою зависимость от поставок энергоносителей из России "как можно быстрее".

Такие слова Шольца последовали за заявлением министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое к середине этого года, отмечает Bild. Хабек говорил, что к концу года цель Германии состоит в том, чтобы стать "почти независимой" от российской нефти.

Хабек также заявил, что в ближайшие недели зависимость Германии от российского угля снизится с 50% до 25%. А к осени страна может и вовсе стать полностью независимой от угля из РФ.