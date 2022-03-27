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Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем

 
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Сикорский: Путину нужно понять, что НАТО это также и ядерный альянс
Сикорский: Путину нужно понять, что НАТО – это также и ядерный альянс
Фото: ЕРА
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Экс-глава польского Сейма, депутат Европарламента Радослав Сикорский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как президент РФ Владимир Путин предлагал разделить Украину, какие ошибки совершил Кремль, развязав вооруженную агрессию против Украины, почему НАТО не желает вступать в войну и почему он сам выступает против отправки польских миротворцев в Украину, а также о международной военной поддержке, угрозе ядерной войны и вероятном исходе войны. "ГОРДОН" публикует текстовую версию интервью.

Поверьте мне, вы не одни в этой битве, как мы были, например, в 1939-м. Вы выиграли информационную войну

– Господин Сикорский, вы очень опытный и известный политик. Вы были главой польского Сейма, министром обороны, министром иностранных дел Польши и сейчас вы депутат Европарламента. И что особенно важно для нас, вы верный и многолетний друг Украины, за что вам отдельное спасибо.

– Нет, это я вас благодарю за то, что вы в Украине защищаете западную цивилизацию. Вся Европа и свободный мир в долгу перед вами. И я надеюсь, что в Польше мы будем заботиться о ваших женщинах и детях и будем продолжать поддерживать вас всеми возможными способами.

– Перед войной вы сказали: "Россия – серийный насильник, но за нападение она получит по яйцам", Украина в итоге стала той страной, единственной страной в мире, которая сейчас дает Путину по яйцам. А кто из мировых лидеров способен это сделать и сделает ли?

– Я думаю, Украина с этим хорошо справляется, и ваш президент – лидер не только Украины, но и всего сознательного мира. Украина справляется даже лучше, чем я думал. У вас есть шанс разделаться с этим насильником и преподать ему урок, который он запомнит навсегда. Остановить то, что он делает. Многие люди, включая меня, предупреждали Россию не делать этого, но тот урок, который вы ей даете, – это гораздо лучше.

– Перед войной вы сказали в интервью Сергею Сидоренко, цитирую: "В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО". Месяц мы воюем уже с Россией. Сами. Вы ошиблись в вашем прогнозе или нет?

– Я не имел в виду, что НАТО будет принимать непосредственное участие в войне. Что я имел в виду, и это правда, – это то, что Украина получила как стратегическую разведку до войны – и получает тактическую разведку сейчас, когда война идет. Путин думал, что у него будет качественное преимущество, что у него будет преимущество военной осведомленности. А на самом деле, у Украины лучше связи, ее армия кажется лучше скоординированной и кажется, что Соединенные Штаты предоставляют разведку в режиме реального времени Украине, что очень важно. В этом смысле война очень отличается от того, что ожидал Путин.

– Что должно произойти, чтобы НАТО нам реально помог и вступил в нашу борьбу с Россией?

– НАТО не хочет вступать в эту войну, потому что вы не являетесь его членом. Но НАТО и страны НАТО уже снабдили вас несколькими тысячами противотанковых орудий, я не знаю точного количества противовоздушных орудий. Есть финансовая поддержка как от Соединенных Штатов, так и от Европейского союза. Поверьте мне, вы не одни в этой битве, как мы были, например, в 1939-м. Вы выиграли информационную войну. Вы завоевали сочувствие всего мира. Голосование на Генеральной Ассамблее ООН – лучшее тому доказательство. Но НАТО – такой союз, который защищает своих представителей, а вы не успели вовремя вступить в НАТО.

Урок, который западные лидеры извлекают из того, что происходит в Украине, – это не то, что Путин продолжит и нападет на НАТО, а то, что путинская армия удивительно плохо скоординированная, допотопная и неэффективная

– Европа и Соединенные Штаты Америки боятся, очень боятся третьей мировой войны. Они понимают, что Путин в Украине ее уже ведет? Вот кто из западных лидеров это понимает?

Война в Украине может стать мировой, но пока такой не является. Многое будет зависеть от того, насколько далеко Путин готов обострять ситуацию. Например, если он применит оружие массового поражения. И насколько Китай готов поддержать Путина, к примеру, боеприпасами. Это ужасная война, но она может стать гораздо хуже.

– Понимают ли западные лидеры, что после Украины Путин пойдет войной на страны НАТО, потому что российский народ это поддерживает и на пропагандистских каналах России открыто говорят, что после Украины нужно проводить такие же так называемые военные операции против Польши, стран Балтии и так далее?

Подобные заявления подтверждают, что если какая-то страна и нуждается в денацификации и дерадикализации, воспитании жизни в условиях мира и толерантности с соседями, то это не Украина, а многие части российского населения, включая их медиа и школьную программу. Но я должен вам сказать. Урок, который западные лидеры извлекают из того, что происходит в Украине, – это не то, что Путин продолжит и нападет на НАТО, а то, что путинская армия удивительно плохо скоординированная, допотопная и неэффективная. Конечно, напряжение сохраняется, но вы даете нам жизненно необходимое время для перевооружения.

– Один из лидеров Bellingcat Христо Грозев недавно в интервью Алесе Бацман сказал, что, по его информации, очень вероятен ядерный удар по Польше, что Путин может на это пойти. Вчера было заявление экс-командующего силами НАТО в Европе генерала Кларка, он сказал то же самое. Насколько это вероятно? Что может произойти?

Президент Соединенных Штатов только прилетел в Польшу, в Жешув, на юго-востоке Польши, где находится 82-я воздушно-десантная дивизия Соединенных Штатов. Это то предполагаемое место, куда привозят грузы от Соединенных Штатов и перенаправляют в Украину.

Я ожидаю от президента Байдена подтверждения того, что, во-первых, Украина будет поддерживаться поставками не только до прекращения российской агрессии, а до тех пор, когда они полностью покинут территорию Украины. Во-вторых, территория НАТО будет защищаться в полную силу Альянса. И в-третьих, что любое использование оружия массового поражения будет иметь тяжелые последствия. Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. Тот день, когда он воспользуется ядерным оружием, – станет его последним днем.

Я получил письмо от Жириновского, его использовали для проверки сумасшедших идей. И оно, в частности, предлагало Польше принять участие в разделе Украины. Конечно, мы даже не ответили

– Я хочу поблагодарить в вашем лице Польшу и всех поляков, которые сейчас так помогают украинцам. Вы знаете, мы никогда не забудем этой помощи и того, что в такое трудное время и государство Польша, и поляки сделали для нас. Скажите, пожалуйста, миротворцев своих Польша нам даст?

Что касается помощи – да, поляки сплотились, и мы понимаем, что вы сражаетесь за нас. Поэтому наименьшее, что мы можем для вас сделать, – это защитить ваших детей и женщин.

Касательно миротворцев, это сложный вопрос. Миротворцев обычно отправляют, когда есть мир. Когда война закончилась и нужно разделить бывшие воюющие стороны. И конечно, я бы мог представить вступление сил Объединенных Наций, чтобы проконтролировать уход россиян, например. Или чтобы взять контроль над границей на Донбассе. Но я должен вам признаться, что я не поддерживаю отправку польских войск. По веским историческим причинам. Мы 400 лет были одной страной. У нас тоже были сложные части истории. И мы не хотим, чтобы у россиян была возможность изобразить польских солдат в каком-либо неверном свете.

Соответственно, если бы проводилась миротворческая операция в Украине, я думаю, другие страны должны были бы ее возглавлять, а Польше стоило бы помогать им со своей территории, быть логистической базой. Чтобы ни один украинец не подозревал нас в каких-то эгоистичных мотивах. И чтобы мы не давали российской пропагандистской машине каких-либо предпосылок для создания недоверия между нашими нациями.

– Господин Сикорский, вам приписывают слова о том, что Путин якобы предлагал в 2008 году еще премьеру Польши Туску разделить Украину. Дескать, поляки пусть забирают Львов, Ивано-Франковск, Тернополь. Румыны пусть забирают Буковину, Черновцы. А венгры пусть забирают Закарпатье. Скажите, пожалуйста, это действительно звучало? Действительно Путин такое Туску сказал?

Я присутствовал на саммите НАТО в 2008-м, когда Путин уже тогда говорил, что Украина – это искусственная страна, собранная из кусочков других стран. Я даже получил текст его речи от российской делегации. Я пригласил тогдашнего министра обороны Украины в свое министерство, и я дал ему эту речь. Я думал, это поможет ему в борьбе за бюджет. А потом две вещи произошли в последующие годы. Я получил письмо от Жириновского, который был заместителем спикера Думы. Его часто использовали для проверки сумасшедших идей. В письме он конкретно предлагал Польше принять участие в разделе Украины. Конечно, мы даже не ответили.

Сикорский: Фото: ЕРА
Сикорский: Путин очень хотел бы привлечь другие страны в противостояние против Украины. Фото: ЕРА

Путин же во время официальных бесед в ходе его визита в Польшу в 2008 году намекал: "Ну, вы знаете, Львов – это польский город, может, нам стоит с этим что-то вместе сделать?" Это был скорее намек, чем предложение. Но нам это напомнило слова Германа Геринга в Польше в 1939-м: "Не волнуйтесь о потере Гданьска, о потере выхода к Балтийскому морю. Черное море – тоже море". Это было на похожем уровне. Путин очень хотел бы привлечь другие страны в противостояние против Украины. Что-то подобное уничтожило бы НАТО, и он это прекрасно понимает.

Около 2011-го Путин решил, что он создаст Евразийский союз как противопоставление Западу и ему совершенно необходимо, чтобы вся Украина была его частью. И он был готов заплатить за это. Помните, он предложил Януковичу $15 млрд?

– Сегодня Путина в мире называют по-разному: и фашистом, и лидером фашистского государства, и террористом, серийным убийцей, военным преступником. Кто Путин для вас сегодня?

У нас у всех были отношения с Путиным в прошлом, когда он был лидером с хорошей репутацией. И вы знаете, у нас была перезагрузка отношений с Россией, которая была в чем-то успешной, стоит признать. Я уже говорил, что Путин приезжал в Гданьск в 2008-м, чтобы почтить память о начале Второй мировой войны. Это не пустяк. Он был там для исправления сталинской версии истории, что Вторая мировая началась с операции "Барбаросса".

Путин – первый российский правитель, который посетил Катынский лес 7 апреля 2010-го, место расстрела польских офицеров. Мы установили локальное безвизовое дорожное соглашение между северной Польшей и Калининградской областью. Мы работали над проектом по восстановлению церквей. Был визит патриарха, который сейчас так поддерживает вторжение. У нас был комитет по сложным проблемам вместе с польскими и российскими историками, которые работали над установлением исторических фактов. И это было хорошо.

Но я думаю, что около 2011 года, когда в Москве проходили протесты против того, чтобы он снова стал президентом, Путин решил, что Запад – это враг, что демократия – угроза и что он больше не хочет интегрироваться с Западом. Что он создаст Евразийский союз как противопоставление Западу, и что ему совершенно необходимо, чтобы Украина – вся Украина – была его частью. И он был готов заплатить за это. Помните, он предложил Януковичу $15 млрд? Но это не сработало. Поэтому сейчас он пытается сделать это силой.

– Скажите, пожалуйста, господин Сикорский, а как так могло получится, что весь мир взял в заложники один маниакальный человек? И почему мир это терпит? Почему ждет, когда Путин разнесет всю планету просто в клочья?

– Я не думаю, что он преуспеет. В первую очередь потому, что вы защищаетесь так храбро и так эффективно. Вот что так удивило людей. Не только ваша храбрость. Все знают, что украинцы храбрые. Но то, что вы действительно остановили его наступление. Большинство предполагало, что вы проиграете вторжение и выиграете партизанскую войну. Но Путин не выигрывает вторжение. И я думаю, что его армия будет в деградации. Ему понадобится десятилетие, чтобы восстановится, даже если бы его экономика была в порядке. Но его экономика будет разрушена. Я думаю, что он войдет в историю как человек, начавший жестокую и необоснованную войну и сделавший Россию вассалом Китая.

– Что нужно сделать с Путиным, какого наказания он заслуживает?

Что ж, самым легким способом закончить это все было бы, если бы московский Брут уничтожил его "с чрезвычайным ущербом", как говорят. Но если он это переживет, вопрос в том, может ли он пережить успех Украины? Я не уверен. Потому что я думаю, что российская элита очень зла на него. И третье, конечно, Соединенные Штаты его объявили военным преступником. Я тоже написал письмо главе Европарламента, которое подписали десятки людей, с требованием также объявить его военным преступником.

Гааге нужно будет решение Совета Безопасности, поэтому я поддерживаю отстранение России от Совбеза. Потому что Совет Безопасности не должен быть механизмом иммунитета для военных преступников. Возможно, нам придется создать специальный трибунал. То, что он делает в Украине, не должно остаться безнаказанным.

Он и все, кто вовлечен в военные преступления: люди, командующие осадой Мариуполя и других украинских городов, люди, спланировавшие это, люди, сделавшие возможным это преступление против человечности. Развязывание неспровоцированной войны – это уже преступление против человечности. Они должны все быть под санкциями и должны все столкнуться с последствиями.

– Я вам задам последний вопрос. Когда закончится война и победит ли в ней Украина?

Война закончится, когда Украина победит. И под победой я подразумеваю нанесение таких катастрофических потерь российской армии, что они либо потерпят крах, либо решат бросить операцию.

– Я благодарен вам, господин Сикорский, за интервью, спасибо большое.

– Не за что. Слава Украине!

– Героям слава!

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Львов, Украина, НАТО, Польша, ООН, ядерное оружие, Европарламент, война, Радослав Сикорский, экономика, Москва, пропаганда, Калининград, вторжение, политика, Европа, безопасность, интервью, ядерный удар, Христо Грозев
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