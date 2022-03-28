Венедиктова: Происходящее с Мариуполем – уже не военное преступление, это похоже на геноцид

"Происходящее с Мариуполем на сегодняшний день – это уже не военное преступление. Военное преступление – по каким-то правилам, война имеет правила. Здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида", – сказала генпрокурор.

Она отметила, что Мариуполь сегодня – это "заложник, где люди находятся без воды, без еды, без тепла, без возможности выехать", где бомбят роддомы.

"Те колонны, которые пытаются выехать, расстреливаются, уничтожаются. [...] Это город, из которого депортировали взрослых и детей. У нас есть отдельные два дела: отдельно – большая депортация вообще из Украины, отдельно – о детях. Более 2 тыс. детей депортировали только из Мариуполя. Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это намного больше", – заявила Венедиктова.

Она подчеркнула, что именно "как гражданин" считает геноцидом происходящее в Мариуполе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)