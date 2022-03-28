Венедиктова: Происходящее с Мариуполем – уже не военное преступление, это похоже на геноцид

"Происходящее с Мариуполем на сегодняшний день – это уже не военное преступление. Военное преступление – по каким-то правилам, война имеет правила. Здесь уже вне всяких правил. Я смотрю на это с точки зрения возможности квалификации геноцида", – сказала генпрокурор.
Она отметила, что Мариуполь сегодня – это "заложник, где люди находятся без воды, без еды, без тепла, без возможности выехать", где бомбят роддомы.
"Те колонны, которые пытаются выехать, расстреливаются, уничтожаются. [...] Это город, из которого депортировали взрослых и детей. У нас есть отдельные два дела: отдельно – большая депортация вообще из Украины, отдельно – о детях. Более 2 тыс. детей депортировали только из Мариуполя. Это о чем вообще? Это просто военное преступление? Это намного больше", – заявила Венедиктова.
Она подчеркнула, что именно "как гражданин" считает геноцидом происходящее в Мариуполе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сейчас в нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.
27 марта Бойченко озвучил данные, согласно которым погибли около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.