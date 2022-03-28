В Мариуполь заезжают российские пропагандисты и под камеры раздают голодным людям шоколадки – "Азов"

"Вражеская пропаганда вышла за рамки цинизма. После того, как войска РФ уничтожают целые кварталы Мариуполя, заезжают пропагандисты с камерами, раздают шоколадки и бутерброды голодным людям и снимают, какие они "освободители", – сказал он.
По словам Кротевича, оккупанты контролируют несколько кварталов города. Захватчики продолжают разрушать жилые дома, стреляя по ним из танков.
"Мариуполь – стратегически важный город для врага как основной тыловой пункт поставок. Сейчас сообщение с Крымом железнодорожное есть только до Мелитополя. А потом уже можно перевозить все имущество на автотранспорте", – отметил он.
В "Азове" уверены, что можно деблокировать Мариуполь.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.
В Мариуполе по состоянию на 27 марта погибло около 5 тыс. человек, из которых около 210 – дети. Об это сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.