В Мариуполь заезжают российские пропагандисты и под камеры раздают голодным людям шоколадки – "Азов"

Мариуполь – стратегически важный город для врага как основной тыловой пункт поставок, пояснили в "Азове" Фото: depositphotos.com

"Вражеская пропаганда вышла за рамки цинизма. После того, как войска РФ уничтожают целые кварталы Мариуполя, заезжают пропагандисты с камерами, раздают шоколадки и бутерброды голодным людям и снимают, какие они "освободители", – сказал он.

По словам Кротевича, оккупанты контролируют несколько кварталов города. Захватчики продолжают разрушать жилые дома, стреляя по ним из танков.

"Мариуполь – стратегически важный город для врага как основной тыловой пункт поставок. Сейчас сообщение с Крымом железнодорожное есть только до Мелитополя. А потом уже можно перевозить все имущество на автотранспорте", – отметил он.

В "Азове" уверены, что можно деблокировать Мариуполь.