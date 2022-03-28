В Херсонской области россияне задержали трех чиновников, одного позднее отпустили – замглавы облсовета

По информации Соболевского, сегодня утром Коновалов вместе с женой двигались на авто в направлении от села Геническая Горка к Геническу. Их остановили на блокпосту оккупантов и проверили документы.

"Военные РФ имеют при себе списки интересующих их лиц. Алексей Коновалов был в списках, поэтому был задержан и перевезен в высшее профессиональное училище №17 города Геническ. Связи с депутатом нет. Жена осталась на месте, ее не трогали", – написал Соболевский.

Он также сообщил, что есть информация о возможном похищении городского головы Голой Пристани Александра Бабича и главы сельсовета Каланчака Светланы Фоминой. Эта информация уточняется.

Позднее Соболевский сообщил, что Коновалова российские оккупанты отпустили.



Скриншот: Юрій Соболевський / Facebook

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