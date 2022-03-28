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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области россияне задержали трех чиновников, одного позднее отпустили – замглавы облсовета

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Соболевский написал о новых похищениях людей в Херсонской области
Соболевский написал о новых похищениях людей в Херсонской области
Фото: Юрій Соболевський / Facebook

В Херсонской области российские военные задержали 28 марта депутата Генического горсовета от партии "Слуга народа" Алексея Коновалова, а также, возможно, городского голову Голой Пристани Александра Бабича и главу сельсовета Каланчака Светлану Фомину. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, Коновалова через несколько часов отпустили.

По информации Соболевского, сегодня утром Коновалов вместе с женой двигались на авто в направлении от села Геническая Горка к Геническу. Их остановили на блокпосту оккупантов и проверили документы. 

"Военные РФ имеют при себе списки интересующих их лиц. Алексей Коновалов был в списках, поэтому был задержан и перевезен в высшее профессиональное училище №17 города Геническ. Связи с депутатом нет. Жена осталась на месте, ее не трогали", – написал Соболевский.

Он также сообщил, что есть информация о возможном похищении городского головы Голой Пристани Александра Бабича и главы сельсовета Каланчака Светланы Фоминой. Эта информация уточняется.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808444513444706&id=100028374940771

Позднее Соболевский сообщил, что Коновалова российские оккупанты отпустили. 

Скриншот: Юрій Соболевський / Facebook
Скриншот: Юрій Соболевський / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупантам удалось захватить некоторые населенные пункты в ряде областей, в том числе в Херсонской. До последнего времени они контролировали Херсон, но 25 марта в Пентагоне сообщили, что по данным американской разведки, Вооруженные силы Украины ведут ожесточенные бои за город и пытаются оттеснить российские войска.

В населенных пунктах Херсонской область проходят проукраинские митинги, участники которых призывают российские войска покинуть территорию Украины. В последние дни оккупанты начали избивать митингующих и открывать в их сторону огонь.

Российские оккупанты регулярно похищают и берут в плен украинских чиновниковжурналистов и волонтеров. Правозащитный центр Zmina составил список похищенных на оккупированных территориях людей и постоянно его обновляет. 

Британская разведка заявила, что попытки России подчинить себе население в оккупированных городах путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установления марионеточной прокремлевской власти не увенчались успехом. В разведке прогнозируют, что Россия может прибегнуть к более насильственным методам подавления протестов.

Теги: депутаты, захват, Херсонская область, похищение, горсовет, Геническ, война России против Украины, Каланчак, российские военные, российские оккупанты
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