В Херсонской области россияне задержали трех чиновников, одного позднее отпустили – замглавы облсовета

По информации Соболевского, сегодня утром Коновалов вместе с женой двигались на авто в направлении от села Геническая Горка к Геническу. Их остановили на блокпосту оккупантов и проверили документы.
"Военные РФ имеют при себе списки интересующих их лиц. Алексей Коновалов был в списках, поэтому был задержан и перевезен в высшее профессиональное училище №17 города Геническ. Связи с депутатом нет. Жена осталась на месте, ее не трогали", – написал Соболевский.
Он также сообщил, что есть информация о возможном похищении городского головы Голой Пристани Александра Бабича и главы сельсовета Каланчака Светланы Фоминой. Эта информация уточняется.
Позднее Соболевский сообщил, что Коновалова российские оккупанты отпустили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупантам удалось захватить некоторые населенные пункты в ряде областей, в том числе в Херсонской. До последнего времени они контролировали Херсон, но 25 марта в Пентагоне сообщили, что по данным американской разведки, Вооруженные силы Украины ведут ожесточенные бои за город и пытаются оттеснить российские войска.
В населенных пунктах Херсонской область проходят проукраинские митинги, участники которых призывают российские войска покинуть территорию Украины. В последние дни оккупанты начали избивать митингующих и открывать в их сторону огонь.
Российские оккупанты регулярно похищают и берут в плен украинских чиновников, журналистов и волонтеров. Правозащитный центр Zmina составил список похищенных на оккупированных территориях людей и постоянно его обновляет.
Британская разведка заявила, что попытки России подчинить себе население в оккупированных городах путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установления марионеточной прокремлевской власти не увенчались успехом. В разведке прогнозируют, что Россия может прибегнуть к более насильственным методам подавления протестов.