Директор Херсонского драмтеатра после похищения оккупантами: Кажется, они не могут понять, что в этой стране митинги никто не организует

Книга сообщил журналистам, что утром 23 марта к его дому в Олешках (город находится в 20 км от Херсона) подъехало девять автомобилей. Вооруженные оккупанты ворвались в дом и начали обыск.

Он сказал, что в это время в доме находился не только он, но и жена с детьми, и для всей семьи происходящее стало большим стрессом. Далее оккупанты отвезли Книгу в полицейский участок в Херсоне. Они сказали, что причина задержания – организация акций протеста.

Книга пытался убедить оккупантов, что "в этой стране их никто не организует", что в Херсоне акции протеста проходят во время каждой сессии местного совета, "потому что людям что-то не нравится". "Но, кажется, они не могут этого понять", – сказал директор театра.

Его удерживали в камере в участке почти всю среду, а вечером в тот же день отпустили. Книга сообщил, что оккупанты не применяли к нему физическое насилие.

Актер Херсонского областного музыкально-драматического театра Александр Мудрый сказал изданию, что в последние дни в регионе участились задержания жителей, которые выступают против российского вторжения. Он считает, что оккупанты пытаются запугать людей, чтобы они опасались демонстрировать свою позицию.

Книга – заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины. Херсонский областной музыкально-драматический театр имени Николая Кулиша он возглавляет с 1989 года. Книга является президентом международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главой Евразийской театральной ассоциации. Кроме того, он депутат Херсонского облсовета от партии "Нам здесь жить".

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