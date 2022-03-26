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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Директор Херсонского драмтеатра после похищения оккупантами: Кажется, они не могут понять, что в этой стране митинги никто не организует

Оккупанты удерживали Книгу почти целый день
Оккупанты удерживали Книгу почти целый день
Фото: Alexandr Kniga / Facebook

Директор Херсонского областного музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Александр Книга, которого на этой неделе похитили и несколько часов удерживали российские оккупанты, рассказал The New York Times, что они высказывали недовольство проукраинскими митингами, которые проходят в городе.

Книга сообщил журналистам, что утром 23 марта к его дому в Олешках (город находится в 20 км от Херсона) подъехало девять автомобилей. Вооруженные оккупанты ворвались в дом и начали обыск. 

Он сказал, что в это время в доме находился не только он, но и жена с детьми, и для всей семьи происходящее стало большим стрессом. Далее оккупанты отвезли Книгу в полицейский участок в Херсоне. Они сказали, что причина задержания – организация акций протеста.

Книга пытался убедить оккупантов, что "в этой стране их никто не организует", что в Херсоне акции протеста проходят во время каждой сессии местного совета, "потому что людям что-то не нравится". "Но, кажется, они не могут этого понять", – сказал директор театра. 

Его удерживали в камере в участке почти всю среду, а вечером в тот же день отпустилиКнига сообщил, что оккупанты не применяли к нему физическое насилие. 

Актер Херсонского областного музыкально-драматического театра Александр Мудрый сказал изданию, что в последние дни в регионе участились задержания жителей, которые выступают против российского вторжения. Он считает, что оккупанты пытаются запугать людей, чтобы они опасались демонстрировать свою позицию.

Книга  заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины. Херсонский областной музыкально-драматический театр имени Николая Кулиша он возглавляет с 1989 года. Книга является президентом международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главой Евразийской театральной ассоциации. Кроме того, он депутат Херсонского облсовета от партии "Нам здесь жить". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупантами удалось захватить некоторые населенные пункты в ряде областей, в том числе в Херсонской. До последнего времени они контролировали Херсон, но 25 марта в Пентагони сообщили, что, по данным американской разведки, Вооруженные силы Украины ведут ожесточенные бои за город и пытаются оттеснить российские войска.

В населенных пунктах Херсонской область проходят проукраинские митинги, участники которых призывают российские войска покинуть территорию Украины. В последние дни оккупанты начали избивать митингующих и открывать в их сторону огонь.

Российские оккупанты регулярно похищают и берут в плен украинских чиновников, журналистов и волонтеров. Правозащитный центр Zmina составил список похищенных на оккупированных территориях людей и постоянно его обновляет. 

Британская разведка заявила, что попытки России подчинить себе население в оккупированных городах путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установления марионеточной прокремлевской власти не увенчались успехом. В разведке прогнозируют, что Россия может прибегнуть к более насильственным методам подавления протестов. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Херсон, протесты, Херсонская область, похищение, митинг, нападение, российская агрессия, война России против Украины
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