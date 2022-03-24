Российские оккупанты отпустили директора Херсонского музыкально-драматического театра

"Наш директор Александр Книга жив, невредим и находится в безопасности! Спасибо всем нашим друзьям и театральному сообществу за волнение и молитвы", – сказано в заявлении театра.

Никаких других подробностей в театре не привели.

О похищении Книги стало известно днем 23 марта. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и сам театр.

В театре призвали деятелей культуры со всего мира вмешаться в ситуацию и помочь в освобождении Книги. С подобным обращением выступил и Ткаченко. "Призываем мировое культурное сообщество приложить все возможные и невозможные усилия для его скорейшего освобождения!" – написал он в Telegram.

По данным херсонского политика Виталия Богданова, Книгу задержали дома около 7.00.

"Приехало девять машин армии РФ. Карл, девять! Вооруженные люди предупредили соседей: 40 минут никому не высовываться из домов, или будут уничтожены. Александра Андреевича увезли в неизвестном направлении", – написал он в Facebook.

Книга – заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины. Херсонский областной музыкально-драматический театр имени Николая Кулиша он возглавляет с 1989 года. Книга является президентом международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главой Евразийской театральной ассоциации. Кроме того, он депутат Херсонского облсовета от партии "Нам здесь жить".