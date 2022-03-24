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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты отпустили директора Херсонского музыкально-драматического театра

Российские оккупанты задержали Книгу утром, приехав к нему домой
Российские оккупанты задержали Книгу утром, приехав к нему домой
Фото: Alexandr Kniga / Facebook

23 марта российские оккупанты отпустили директора Херсонского областного музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, сообщается на странице театра в Facebook.

"Наш директор Александр Книга жив, невредим и находится в безопасности! Спасибо всем нашим друзьям и театральному сообществу за волнение и молитвы", – сказано в заявлении театра. 

Никаких других подробностей в театре не привели. 

https://www.facebook.com/kulishatheatre/posts/2141575005998318

О похищении Книги стало известно днем 23 марта. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и сам театр. 

В театре призвали деятелей культуры со всего мира вмешаться в ситуацию и помочь в освобождении Книги. С подобным обращением выступил и Ткаченко. "Призываем мировое культурное сообщество приложить все возможные и невозможные усилия для его скорейшего освобождения!" – написал он в Telegram.

По данным херсонского политика Виталия Богданова, Книгу задержали дома около 7.00.

"Приехало девять машин армии РФ. Карл, девять! Вооруженные люди предупредили соседей: 40 минут никому не высовываться из домов, или будут уничтожены. Александра Андреевича увезли в неизвестном направлении", – написал он в Facebook. 

https://www.facebook.com/bogdanov.vital/posts/10161183441209305

Книга  заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины. Херсонский областной музыкально-драматический театр имени Николая Кулиша он возглавляет с 1989 года. Книга является президентом международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главой Евразийской театральной ассоциации. Кроме того, он депутат Херсонского облсовета от партии "Нам здесь жить". 

Контекст:

Сегодня месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантами удалось захватить некоторые населенные пункты в ряде областей. Они частично контролируют Херсонскую область, в том числе областной центр. При этом в населенных пунктах региона проходят проукраинские митинги, участники которых призывают российские войска покинуть территорию Украины. В последние дни оккупанты начали избивать митингующих и открывать в их сторону огонь

Российские оккупанты регулярно похищают и берут в плен украинских чиновников, журналистов и волонтеров. Правозащитный центр Zmina составил список похищенных на оккупированных территориях людей и постоянно его обновляет. 

Британская разведка заявила, что попытки России подчинить себе население в оккупированных городах путем манипулирования средствами массовой информации, распространения пропаганды и установления марионеточной прокремлевской власти не увенчались успехом. В разведке прогнозируют, что Россия может прибегнуть к более насильственным методам подавления протестов. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Херсон, театр, оккупация, Херсонская область, похищение, агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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