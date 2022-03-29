Главнокомандующему ВМС России объявлено подозрение за ракетные и авиаудары по Украине – Офис генпрокурора

В ведомстве отметили, что подозрение объявлено по ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 (ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока и конфискация имущества.
"По данным следствия, главнокомандующий военно-морским флотом вооруженных сил РФ, адмирал, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти и вооруженных сил РФ, принял участие в планировании и ведении агрессивной войны против Украины и совершении умышленных действий, направленных на нарушение ее территориальной целостности", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что, вопреки требованиям международного права, "российский адмирал отдавал и контролировал исполнение приказов и распоряжений оккупантами".
"Он обеспечил подготовку и вторжение на суверенную территорию Украины подчиненных подразделений – семи воинских частей с боевым применением их штатного оружия и вооружения. Эти подразделения в том числе наносили авиационные и ракетные удары по территории Украины с кораблей", – объяснили в прокуратуре.
Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Офис генпрокурора Украины не указал фамилию подозреваемого, но известно, что главнокомандующим ВМС РФ является адмирал Николай Евменов.
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С тех пор находящиеся в Черном и Азовском морях корабли ВМС России обстреливали как гражданские суда, в том числе иностранные, так и украинскую территорию: Мариуполь, Одессу и Одесскую область. Украинские власти также сообщают о запусках с российских кораблей ракет, которыми обстреливают далекие от прибрежных области Украины.