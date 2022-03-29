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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главнокомандующему ВМС России объявлено подозрение за ракетные и авиаудары по Украине – Офис генпрокурора

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Фото: wikipedia.org

Украинские правоохранители объявили о подозрении главнокомандующему военно-морскими силами России, проинформировал 29 марта в Facebook Офис генерального прокурора Украины.

В ведомстве отметили, что подозрение объявлено по ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 (ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока и конфискация имущества.

"По данным следствия, главнокомандующий военно-морским флотом вооруженных сил РФ, адмирал, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти и вооруженных сил РФ, принял участие в планировании и ведении агрессивной войны против Украины и совершении умышленных действий, направленных на нарушение ее территориальной целостности", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что, вопреки требованиям международного права, "российский адмирал отдавал и контролировал исполнение приказов и распоряжений оккупантами".

"Он обеспечил подготовку и вторжение на суверенную территорию Украины подчиненных подразделений – семи воинских частей с боевым применением их штатного оружия и вооружения. Эти подразделения в том числе наносили авиационные и ракетные удары по территории Украины с кораблей", – объяснили в прокуратуре.

Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/339865591509614

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Офис генпрокурора Украины не указал фамилию подозреваемого, но известно, что главнокомандующим ВМС РФ является адмирал Николай Евменов.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С тех пор находящиеся в Черном и Азовском морях корабли ВМС России обстреливали как гражданские суда, в том числе иностранные, так и украинскую территорию: Мариуполь, Одессу и Одесскую область. Украинские власти также сообщают о запусках с российских кораблей ракет, которыми обстреливают далекие от прибрежных области Украины.

Теги: Россия, война, прокуратура, корабль, вооружение, следствие, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, подозрение, корабли, Николай Евменов, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора
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