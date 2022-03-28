143 ребенка погибли в Украине от рук российских оккупантов – Офис генпрокурора

Сообщается, что больше всего детей пострадало в Киевской области – 67, в Харьковской – 49, в Донецкой – 53, в Черниговской – 38, в Николаевской – 30, в Луганской – 27, в Запорожской – 21, в Херсонской – 24, в Житомирской – 15, в Сумской – 14, в Киеве – 16.

В результате обстрелов 27 марта сел Изюмского района Харьковской области погибли три ребенка и один получил ранения. В тот же день в Луганской области двое детей получили ранения. В Фастовском районе Киевской области также был ранен ребенок.

Отмечается, что в Херсонской области в больнице умер 15-летний подросток от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов.

По данным Офиса генпрокурора, в Сумской области оккупанты наехали военным транспортным средством на шедшую по дороге семью, в результате чего 15-летний подросток получил травмы, а его отец умер в больнице.

Из-за бомбардировок и обстрелов в Украине повреждены 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Больше всего пострадали учебные заведения в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве.

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