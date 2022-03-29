В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 144 ребенка – Офис генпрокурора

По данным Офиса генпрокурора, 28 марта в Луганской области от полученных минно-взрывных травм погиб трехлетний ребенок Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что больше всего детей пострадало в Киевской области – 68, в Харьковской – 49, в Донецкой – 54, в Черниговской – 38, в Николаевской – 30, в Луганской – 28, в Запорожской – 22, в Житомирской – 15, в Сумской – 15, в Херсонской – 25 и в Киеве –16.

Кроме того, устанавливаются данные по погибшим и раненым детям в Мариуполе, говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, 28 марта в Луганской области от полученных минно-взрывных травм погиб трехлетний ребенок.

В этот же день в результате обстрела поселка в Запорожской области оккупантами были ранены три гражданских лица, среди которых ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью.

Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской областях, Киеве, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской и Херсонской областях, сообщил Офис генпрокурора.

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