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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные во время оккупации Тростянца пытали и убили человека – Офис генпрокурора

Тростянец пробыл под оккупацией больше 20 дней
Тростянец пробыл под оккупацией больше 20 дней
Фото: Дмитро Живицький / Telegram

По данным Офиса генпрокурора Украины, российские военные во время оккупации города Тростянец Сумской области жестоко издевались и убили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов 28 марта 2022 года. Личность погибшего устанавливается", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Расследование ведет полиция Тростянца.

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта

В освобожденном Тростянце сильно повреждены центральная часть города, район больницы и лесничества, район железнодорожного вокзала и автовокзала полностью разрушены, сообщил 28 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. На территории много минирований, растяжки. 

Оставшихся без жилья людей перевозят в Сумы, расселили в общежитиях. Тяжелых раненых переводят в ближайшие больницы, для оставшихся оборудовали медпункт. 

Живицкий рассказал также, что россияне задерживают жителей области, вывозят их в другие регионы и устраивают допросы, угрожая убийством. В одном из сел колонна российской техники наехала на семью мирных жителей, которые шли по обочине дороги. Мужчина скончался, женщина и ребенок находятся в больнице.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Украине, по данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, на 28 марта открыто более 3 тыс. уголовных производств о военных преступлениях.

В главном, "материнском" уголовном производстве о военных преступлениях России фигурирует более 200 подозреваемых россиян – военных преступников высокого уровня.

Теги: убийство, Сумская область, оккупация, пытки, война России против Украины, Дмитрий Живицкий, Офис генпрокурора, российские военные, Тростянец
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