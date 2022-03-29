Российские военные во время оккупации Тростянца пытали и убили человека – Офис генпрокурора

Тростянец пробыл под оккупацией больше 20 дней Фото: Дмитро Живицький / Telegram

"Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов 28 марта 2022 года. Личность погибшего устанавливается", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Расследование ведет полиция Тростянца.

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта.

В освобожденном Тростянце сильно повреждены центральная часть города, район больницы и лесничества, район железнодорожного вокзала и автовокзала полностью разрушены, сообщил 28 марта глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. На территории много минирований, растяжки.

Оставшихся без жилья людей перевозят в Сумы, расселили в общежитиях. Тяжелых раненых переводят в ближайшие больницы, для оставшихся оборудовали медпункт.

Живицкий рассказал также, что россияне задерживают жителей области, вывозят их в другие регионы и устраивают допросы, угрожая убийством. В одном из сел колонна российской техники наехала на семью мирных жителей, которые шли по обочине дороги. Мужчина скончался, женщина и ребенок находятся в больнице.

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