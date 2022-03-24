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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Тростянце масштабный пожар, который вторые сутки не могут потушить из-за боевых действий – глава ОГА

В Тростянце идут ожесточенные бои, продолжается большой пожар
В Тростянце идут ожесточенные бои, продолжается большой пожар
Скриншот: Дмитро Живицький / Facebook

Спасатели вторые сутки не могут доехать до места масштабного пожара на одном из предприятий Сумской области и потушить его из-за обстрелов и боевых действий. Об этом сообщил в видеообращении по итогам 23 марта глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

О том, что в Тростянце начался большой пожар, Живицкий сообщил вечером 22 марта. Он обратился к жителям города и попросил закрыть окна, так как может быть очень большое задымление, и оставаться в укрытиях, потому что ведутся уличные бои и происходят артиллерийские обстрелы.

"Ад вокруг Тростянца – всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы", – рассказал Живицкий по итогам ночи. По его словам, пожар начался на одном из предприятий. "Орки не пускают ГСЧС погасить огонь", – написал он. 

Чиновник упомянул, что в ходе обстрела был поврежден газопровод. Электричества в Тростянце тоже нет. 

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/videos/1190939968399536/

Вечером 23 марта Живицкий сообщил, что пожар на предприятии продолжается до сих пор. "К сожалению, из-за обстрелов, из-за боевых действий невозможно туда доехать пожарным для того, чтобы прекратить его", – сказал он.

Руководитель обладминистрации подчеркнул, что уже третьи сутки подряд город Тростянец остается самой горячей точкой Сумской области: там идут ожесточенные бои. При этом российские оккупанты разместили свою артиллерию в Боромлянской громаде, откуда расстреливают Тростянецкую.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/videos/710494126628582/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сумская область – один из регионов, где активные боевые действия идут с первых дней вторжения РФ. Известно об оккупации одного из городов области – Тростянца. В Сумах в результате бомбежки российскими войсками есть погибшие и раненые.

По информации Генерального штаба ВСУ, 22 марта в Охтырском районе порядка 300 российских военных отказались выполнять приказ по ведению боевых действий и отошли из района на 70 единицах техники.

Теги: пожар, Сумская область, газопровод, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Тростянец
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