В Тростянце масштабный пожар, который вторые сутки не могут потушить из-за боевых действий – глава ОГА

О том, что в Тростянце начался большой пожар, Живицкий сообщил вечером 22 марта. Он обратился к жителям города и попросил закрыть окна, так как может быть очень большое задымление, и оставаться в укрытиях, потому что ведутся уличные бои и происходят артиллерийские обстрелы.

"Ад вокруг Тростянца – всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы", – рассказал Живицкий по итогам ночи. По его словам, пожар начался на одном из предприятий. "Орки не пускают ГСЧС погасить огонь", – написал он.

Чиновник упомянул, что в ходе обстрела был поврежден газопровод. Электричества в Тростянце тоже нет.

Вечером 23 марта Живицкий сообщил, что пожар на предприятии продолжается до сих пор. "К сожалению, из-за обстрелов, из-за боевых действий невозможно туда доехать пожарным для того, чтобы прекратить его", – сказал он.

Руководитель обладминистрации подчеркнул, что уже третьи сутки подряд город Тростянец остается самой горячей точкой Сумской области: там идут ожесточенные бои. При этом российские оккупанты разместили свою артиллерию в Боромлянской громаде, откуда расстреливают Тростянецкую.

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