Тростянец Сумской области освобожден от российских оккупантов – украинские военные

"Сегодня силами 93-й бригады "Холодный Яр" с помощью территориальной обороны и местных партизан город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск", – сказано в сообщении.
Украинские военные отметили, что им удалось выгнать так называемую "элиту" российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.
"Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец. Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы", – рассказали в 93-й ОМБр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сумская область – один из регионов, где активные боевые действия идут с первых дней масштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля.
Об оккупации одного из городов области – Тростянца – стало известно 5 марта.