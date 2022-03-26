Тростянец Сумской области освобожден от российских оккупантов – украинские военные

Убегая из Тростянца, оккупанты оставили технику, говорят в 93-й ОМБр Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

"Сегодня силами 93-й бригады "Холодный Яр" с помощью территориальной обороны и местных партизан город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск", – сказано в сообщении.

Украинские военные отметили, что им удалось выгнать так называемую "элиту" российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.

"Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец. Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы", – рассказали в 93-й ОМБр.

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